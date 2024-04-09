Убийство подростка в киевском фуникулере: подозреваемый силовик находится в СИЗО

В Управлении государственной охраны подчеркнули, что ведомство максимально сотрудничает со следствием и ни в коем случае не оправдывает подозреваемого.

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Сотрудник Управления госохраны, который является подозреваемым в умышленном убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве, в настоящее время находится под стражей в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Управление государственной охраны Украины.

"Официально сообщаем, что подозреваемый находится в следственном изоляторе под стражей", — говорится в сообщении.

Также в УГО заявили, что ведомство активно сотрудничает с следствием и строго соблюдает закон. Оно не признает никаких оправданий для действий военнослужащего, который подозревается в данном преступлении. Также в пресс-службе выразили соболезнования близким пострадавшего.

"Потеря ребенка — это неописуемое горе и непоправимая потеря", — добавили в сообщении.

Что известно про трагедию на фуникулере

7 апреля в соцсетях распространили видео трагического инцидента на верхней станции фуникулера в столице. По данным СМИ, погибшего юношу звали Максим.

Группа подростков, предположительно употреблявших алкоголь, решила совершить поездку на фуникулере. В момент, когда они находились в вагоне, к ним присоединился агрессивный мужчина, который начал употреблять нецензурную брань и задавать им вопросы о готовности защищать Родину. Последним из вагона фуникулера вышел погибший. В это время к нему подошел мужчина и начал толкать его. Подросток упал, в результате чего разбилось стекло, и он получил сильную рану на шее.

В Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что прокуратура сообщила о подозрении военнослужащему Управления государственной охраны Украины по делу об убийстве подростка на станции киевского фуникулера.

Кроме того, брат погибшего Максима рассказал, что правоохранитель, который в киевском фуникулере толкнул подростка Максима Матерухина, после чего тот получил порез шеи и скончался, якобы был в состоянии алкогольного опьянения, имел при себе табельное оружие и марихуану. А сам конфликт начался из-за спора о службе в армии.