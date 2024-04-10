Дело против Коломойского: судебная волокита, провалы следствия и удар по Украине, — эксперт

По мнению Алексея Голобуцкого, в деле против бизнесмена Коломойского судьи странным образом подыгрывают следствию и еще больше подставляют имидж Украины на международном уровне.

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Украинский суд подыгрывает детективам БЭБ, которые в рамках дела против бизнесмена Игоря Коломойского провели два допроса некомпетентного в деле обслуживающего персонала, получая при этом полноценную зарплату. Об этом у себя в Facebook сообщил блогер, политтехнолог Алексей Голобуцкий, комментируя обвинения предпринимателя и перспективы судебного производства по якобы выведению около 6 миллиардов гривен из "Привата", передает "Телеграф".

"У нас очень гуманный суд, очень: ему безумно жаль детективов БЭБ. Тех почти 40 граждан, которые с сентября получают зарплату за получение неопровержимых доказательств похищения 5,7 млрд наличности из "Привата" — а получили разве что два допроса некомпетентного в деле обслуживающего персонала и кучу показаний менеджмента, что кражи не было, не обнаружено, потому что не могло быть, потому что не могли не обнаружить, если бы была. Вот со всем этим на этой неделе должно было бы быть (если в очередной раз не сорвут) судебное заседание. То, которое уже отменяли (в марте) "из-за заминирования", перед тем — "из-за неявки прокуроров в полном составе" (в ноябре), перед тем — "из-за болезни судьи" (в октябре)...", — подчеркнул он.

То есть, как пояснил эксперт, по сути сейчас на заседании речь должна была бы идти как максимум о закрытии всего дела, а "как минимум — об освобождении из СИЗО Коломойского (на которого толпа детективов и прокуроров не нарыла ничего годного — но посадить не забыла)".

"То, что Коломойский более 7 месяцев сидит по обвинению, которое сняли немедленно после посадки (и заменили новым — но таким же бездоказательным до сих пор), — отдельное дело, — продолжил политтехнолог. — И я понятия не имею, кто и как от имени Украины будет объяснять на заседании ЕСПЧ такую особую специфику наших правовых процедур: "главное — успешно посадили, а обвинение как-то потом найдется, если доказательства найдут; а даже если не найдут, то и нормально — все равно же уже сидит".

"Итак, первое же судебное заседание так или иначе, полностью или частично должно провалить дело без доказательств (потому что это таки суд — контора, которая по определению работает с доказательствами, а не с утверждениями и желаниями). Ну и, по логике, после этого весь дружный коллектив в почти 40 детективов БЭБ и более десятка прокуроров кто-то должен жестко трясти. Лишать премий. Увольнять. Переводить. Потому что а как еще поступать с чиновниками, которые подставили государство в резонансном деле, потому что ничего вообще не подготовили для суда? Но судьям, видимо, очень жалко всю эту толпу. Они снова и снова дают коллективу шанс все же найти хоть какие-то пригодные доказательства. Поэтому уже полгода заседание суда никак не может состояться", — отмечает он.

Блогер также обратил внимание, что уже и поводы для затягивания рассмотрения заканчиваются "хотя вдохновение — штука такая (особенно, если кем-то стимулированное вдохновение — хотя кто знает, в чем там реальные причины затягивания столько месяцев, может, действительно случайное звено абсолютно несвязанных обстоятельств)".

По его словам, в итоге получается следующее: на этой неделе или состоится, или вновь не состоится судебное заседание по делу "Коломойский и 12 грузовиков наличности, которые никуда не исчезали, — как утверждает НБУ, международный аудит и менеджмент банка".

"Или детективам БЭБ снова дадут еще немножко времени на доделывание несделанного — или признают, что это бессмысленно. Однако на самом деле это уже почти ни на что не влияет: так или иначе за уже 7-месячную отсидку Коломойского без текущего обвинения, за отсутствие должным образом собранных доказательств, за ограничение доступа к медицинской помощи, за игнорирование выводов государственных и международных институций Украина уже будет отвечать в международных судебных инстанциях. Где судьи не болеют внезапно после обеда, где суды не меняются перед заседанием, где прокуроры появляются, если обязаны...", — подчеркивает Голобуцкий.

Напомним, ранее Коломойский решил обратиться в Евросуд по правам человека, учитывая то, что по его мнению национальные суды продолжают его удерживать под стражей без какой-либо оправданной правовой цели, с полным осквернением требований Конвенции по правам человека.