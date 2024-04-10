Справа проти Коломойського: судова тяганина, провали слідства і удар по Україні, — експерт

На думку Олексія Голобуцького, в справі проти бізнесмена Коломойського судді дивним чином підігрують слідству й ще більше підставляють імідж України на міжнародному рівні.

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Український суд підіграє детективам БЕБ, які в рамках справи проти бізнесмена Ігоря Коломойського провели два допити некомпетентного у справі обслуговуючого персоналу, отримуючи при цьому повноцінну зарплатню. Про це у себе в Facebook повідомив блогер, політтехнолог Олексій Голобуцький, коментуючи обвинувачення підприємця та перспективи судового провадження по нібито виведенню близько 6 мільярдів гривень з "Привату", передає "Телеграф".

"У нас дуже гуманний суд, дуже: йому шалено шкода детективів БЕБ. Тих майже 40 громадян, котрі з вересня отримують зарплату за здобування незаперечних доказів викрадення 5,7 млрд готівки з "Привату" — а здобули хіба два допити некомпетентного у справі обслуговуючого персоналу і купу свідчень менеджменту, що крадіжки не було, не виявлено, бо не могло бути, бо не могли не виявити, якби була. От з усім цим цього тижня мало би бути (якщо вчергове не зірвуть) судове засідання. Те, котре вже скасовували (у березні) "через замінування", перед тим – "через неявку прокурорів в повному складі" (у листопаді), перед тим – "через хворобу судді" (у жовтні)…", — наголосив він.

Тобто, як пояснив експерт, по суті зараз на засіданні мало би йтись як максимум про закриття всієї справи, а "як мінімум – про звільнення з СІЗО Коломойського (на якого натовп детективів і прокурорів не нарив нічого придатного – але посадити не забув)".

"Те, що Коломойський понад 7 місяців сидить за обвинуваченням, котре зняли негайно після посадки (і замінили новим – але таким само бездоказовим досі), – окрема справа, — продовжив політтехнолог. — І я уявлення не маю, хто і як від імені Україні пояснюватиме на засіданні ЄСПЛ таку особливу специфіку наших правових процедур: "головне – успішно посадили, а обвинувачення якось потім знайдеться, якщо докази знайдуть; а навіть як не знайдуть, то й нормально – все одно ж уже сидить".

"Отже, перше ж судове засідання так чи інакше, повністю чи частково мусить провалити справу без доказів (бо це таки суд – контора, котра за визначенням працює з доказами, а не з твердженнями і бажаннями). Ну і, за логікою, після цього весь дружній колектив в майже 40 детективів БЕБ і понад десяток прокурорів хтось має жорстко трусити. Позбавляти премій. Звільняти. Переводити. Бо а як ще чинити з посадовцями, котрі підставили державу в резонансній справі, бо нічого взагалі не підготували для суду? Але суддям, мабуть, дуже жалько увесь цей натовп. Вони знов і знов дають колективу шанс все ж знайти хоч якісь придатні докази. Тому вже пів року засідання суду ніяк не може відбутись", — зазначає він.

Блогер також звернув увагу, що вже й приводи для затягування розгляду закінчуються "хоча натхнення – штука така (особливо, якщо кимось стимульоване натхнення – хоча хтозна, в чому там реальні причини затягування стільки місяців, може, справді випадковий ланц абсолютно непов’язаних обставин)".

За його словами, у підсумку виходить наступне: цього тижня або відбудеться, або знов не відбудеться судове засідання у справі "Коломойський і 12 вантажівок готівки, які нікуди не зникали, – як твердить НБУ, міжнародний аудит і менеджмент банку".

"Або детективам БЕБ знов дадуть ще трошки часу на доробляння незробленого – або визнають, що це безсенсово. Однак насправді це вже майже ні на що не впливає: так чи так за вже 7-місячну відсидку Коломойського без поточного обвинувачення, за відсутність належно зібраних доказів, за обмеження доступу до медичної допомоги, за ігнорування висновків державних і міжнародних інституцій Україна вже відповідатиме в міжнародних судових інстанціях. Де судді не хворіють раптово по обіді, де суди не мінуються перед засіданням, де прокурори з’являються, якщо зобов’язані…", — підкреслює Голобуцький.

Нагадаємо, раніше Коломойський вирішив звернутись до Євросуду з прав людини, враховуючи те, що на його думку національні суди продовжують його утримувати під вартою без будь-якої виправданої правової мети, з повним паплюженням вимог Конвенції з прав людини.