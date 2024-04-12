В Минэнерго рассматривают возможность корректировки тарифа на свет для ремонтов энергообъектов

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Министерство энергетики изучает возможность корректировки тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, передает УНИАН.

"Немножечко наверное придется откорректировать (размер тарифа для населения — ред.), чтобы у нас была возможность хотя бы как-то покрывать то восстановление и ремонты, которые необходимы", — сказала она.

В то же время Гринчук подчеркнула, что сейчас не идет речи о том, чтобы перевести население на рыночный тариф на электроэнергию.

Кроме того, все действующие компенсационные механизмы будут продолжены и они будут действовать в дальнейшем.

Ранее инвестор в энергетику Игорь Тынный заявлял, что пересмотр тарифа на электроэнергию для населения — это вопрос наличия электроэнергии в домах украинцев.