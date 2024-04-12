В Міненерго розглядають можливість коригування тарифу на світло для ремонтів енергообʼєктів

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Міністерство енергетики вивчає можливість коригування тарифу на електроенергію для побутових споживачів. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає УНІАН.

"Трішечки напевно доведеться відкоригувати (розмір тарифу для населення – ред.), щоб в нас була можливість хоча б якось покривати те відновлення і ремонти, які необхідні", — сказала вона.

Водночас Гринчук наголосила, що зараз не йде мови про те, щоб перевести населення на ринковий тариф на електроенергію.

Окрім того, всі діючі компенсаційні механізми будуть продовжені і вони діятимуть надалі.

Раніше інвестор в енергетику Ігор Тинний заявляв, що перегляд тарифу на електроенергію для населення – це питання наявності електроенергії в домівках українців.