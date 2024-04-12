Независимые члены потеряли большинство в наблюдательном совете "Укрнафты", — эксперт

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Один из трех независимых членов наблюдательного совета "Укрнафты" Иренеуш Фонфара, который только месяц назад был избран на эту должность, решил сменить работу и перейти в польский "Орлен". Политический эксперт Михаил Шнайдер озвучил на своей странице в Facebook вопросы, которые возникают в связи с этим, передает издание "Телеграф".

Во-первых, считает эксперт, интересно, насколько эффективно Минобороны и НАК "Нафтогаз" потратили время и деньги на подбор директоров в наблюдательный совет.

Однако еще более интересный, по его мнению, вопрос, — будет ли дееспособным такой наблюдательный совет и, в частности, комитет по назначениям и вознаграждениям и комитет по аудиту. "Также к руководству "Укрнафты" есть вопросы и по оценке результатов работы в 2023 году и по конфликту интересов в работе с контрагентами и эти органы наблюдательного совета являются ключевыми, чтобы мы услышали ответы на эти важные вопросы", — пишет Шнайдер.

"Из-за потери одного голоса, независимые члены, потеряли все большинство в наблюдательном совете. А это значит, что теперь любые решения или предложения независимых директоров, которые не понравятся менеджменту "Укрнафты", могут быть заблокированы в наблюдательном совете представителями акционеров. Ну а это как вы понимаете, совсем не хорошо", — резюмирует политический эксперт.