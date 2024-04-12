Незалежні члени втратили більшість в наглядовій раді "Укрнафти", — експерт

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Один з трьох незалежних членів наглядової ради "Укрнафти" Іренеуш Фонфара, який тільки місяць тому був обраний на цю посаду, вирішив змінити роботу і перейти в польський "Орлен". Політичний експерт Михайло Шнайдер озвучив на своїй сторінці у Facebook питання, які виникають у зв’язку з цим, передає видання "Телеграф".

По-перше, вважає експерт, цікаво, наскільки ефективно Міноборони та НАК "Нафтогаз" витратили час та гроші на підбір директорів до наглядової Ради.

Однак ще більш цікаве, на його думку, питання, — чи буде дієздатною така наглядова рада і, зокрема, комітет з призначень та винагород та комітет з Аудиту. "Також до керівництва "Укрнафти" є питання і щодо оцінки результатів роботи в 2023 році і щодо конфлікту інтересів в роботі з контрагентами і ці органи наглядової ради є ключовими, щоби ми почули відповіді на ці важливі Питання", — пише Шнайдер.

"Через втрату одного голосу, незалежні члени, втратили всю більшість в наглядовій раді. А це означає, що тепер будь-які рішення чи пропозиції незалежних директорів, що не сподобаються менеджменту "Укрнафти", можуть бути заблоковані у наглядовій раді представниками акціонерів. Ну а це як ви розумієте, зовсім не є добре", — резюмує політичний експерт.