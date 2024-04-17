Участвовал в "Антимайдане": закупщика Минобороны Волошенкова планируют уволить (фото)

По словам главы Агентства оборонных закупок Марины Безруковой, Дмитрий Волошенков летом прошлого года получил свою должность и прошел тогда полиграф. Сейчас начальница ведомства инициировала проверку, ведь не знала про его бэкграунд.

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Сотрудника Агентства оборонных закупок Министерства обороны Дмитрия Волошенкова могут уволить после распространения информации о том, что он проводил "антиукраинскую деятельность" в прошлом. Об этом заявила начальница ведомства Марина Безрукова на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, у населения страны, в том числе у представителей ВСУ, должно быть полное доверие к Агентству оборонных закупок. Соответственно, совершенно неприемлемо, что люди с пророссийским прошлым занимают различные должности в ведомстве.

Речь пошла про Дмитрия Волошенкова, который в июне 2023 года получил должность менеджера по внешнеэкономической деятельности.

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"Для меня остается непонятным, почему предыдущий политический опыт Дмитрия и позиция во времена Революции Достоинства не были учтены как весомые риски. Поэтому мной инициировано внутреннее расследование относительно полноты специальной проверки, которую он проходил при трудоустройстве в Агентство. В любом случае — наше Агентство сможет работать эффективно только тогда, когда все сотрудники разделяют общие ценности", — заявила Марина Безрукова.

Отдельно она добавила, что в ближайшие дни Дмитрий Волошенков будет уволен, а в правоохранительные органы был подан запрос на его дополнительную проверку.

Закупщика Минобороны планируют уволить из-за "антиукраинской деятельности" в прошлом Фото: Скриншот

В социальных сетях, как пишут журналисты проекта "Схемы" от "Радио Свобода", появились упоминания о том, что представитель Агентства оборонных закупок Минобороны в прошлом был активным участником "Антимайдана" в Одессе, а до этого и вовсе возглавлял местное отделение "Партии регионов".

Закупщика Минобороны планируют уволить из-за "антиукраинской деятельности" в прошлом Фото: Скриншот

"Я не знала о его бэкграунде. В то же время, я поинтересовалась результатами проверки Дмитрия Волошенкова. Он прошел полиграф, мне неизвестно, почему эти риски не были учтены. Согласно выводам, он не имел коррупционных рисков, он профессионально работает. Однако для меня недопустимо работать в команде с людьми, с которыми у нас разные ценности", — заявила журналистам Марина Безрукова.

Теперь все новые сотрудники проходят длинную специальную проверку, которая и определяет их будущее.

Закупщика Минобороны планируют уволить из-за "антиукраинской деятельности" в прошлом Фото: Схемы

Позиция Дмитрия Волошенкова: что известно

Сам Дмитрий Волошенков в комментарии "Схемам" заявил, что прошел проверку на полиграфе, однако вопрос про смену политической позиции и решение работать в государственной структуре оставил без ответа.

Напомним, 17 марта сообщалось, что СМИ раскрыли теневые механизмы в Минобороны. Коррупция в сфере военных закупок достигает огромных размеров, пишут авторы материала. Основные проблемы наблюдаются в закупках продовольствия для военных, где цены в два и более раз превышают рыночные.