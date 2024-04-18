"Время открывать экспорт для ОПК": Чмут объяснил, чем это поможет Украине в войне

По мнению главы фонда "Повернись живим", украинская "оборонка" способна приносить значительный вклад в бюджет, если выйдет на зарубежный рынок.

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Оборонно-промышленный комплекс Украины способен производить в три раза больше продукции, чем государственный бюджет способен профинансировать. Именно поэтому власти следует задуматься над необходимостью открыть экспорт для бизнеса, который связан с милитарным производством. Такого мнения придерживается глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут, о чем он заявил в своем X (бывший Twitter).

Таким образом он отреагировал на данные Минстратегпрома относительно выделенных на ОПК средств. Так, согласно имеющейся информации, общий бюджет обороны страны составляет 40 млрд долларов. Из этой суммы только 6 миллиардов тратится на закупку вооружения, в частности у отечественных производителей.

"Запомните эти цифры. И больше никогда не спрашивайте, почему фонды покупают оружие, авто, модернизируют ЗРК и делают ежедневно всю свою работу", — подчеркнул Чмут.

По его словам, украинский ОПК сейчас производит далеко не всю милитарную продукцию, которая необходима стране для ведения войны против РФ. Это, в частности, связано и с нехваткой средств в госбюджете. Если же выйти на зарубежный рынок, можно получить дополнительные средства уже для собственных нужд, в том числе и военных.

"Время открывать экспорт для ОПК и начинать зарабатывать валюту, завоевывать рынки и идти в совместные производства с партнерами. Из этой войны мы должны выйти с милитарной экономикой, где значительный процент — это именно ОПК: как государственный, так и частный", — считает Тарас Чмут.