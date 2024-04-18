"Час відкривати експорт для ОПК": Чмут пояснив, чим це допоможе Україні у війні

На думку очільника фонду "Повернись живим", українська "оборонка" здатна приносити значний внесок у бюджет, якщо вийде на закордонний ринок.

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Оборонно-промисловий комплекс України здатний виробляти у три рази більше продукції, аніж державний бюджет здатний профінансувати. Саме тому владі слід замислитися над необхідністю відкрити експорт для бізнесу, який пов'язаний із мілітарним виробництвом. Такої думки дотримується голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, про що він заявив у своєму X (колишній Twitter).

Таким чином він відреагував на дані Мінстратегпрому стосовно виділених на ОПК коштів. Так, згідно наявної інформації, загальний бюджет оборони країни складає 40 млрд доларів. З цієї суми лише 6 мільярдів витрачається на закупівлю озброєння, зокрема у вітчизняних виробників.

"Запамʼятайте ці цифри. І більше ніколи не питайте, чому фонди купують зброю, авто, модернізують ЗРК та роблять щодня усю свою роботу", — підкреслив Чмут.

За його словами, український ОПК наразі виробляє далеко не всю мілітарну продукцію, яка необхідна країні для ведення війни проти РФ. Це, зокрема, пов'язано і з нестачею коштів у держбюджеті. Якщо ж вийти на закордонний ринок, можна отримати додаткові кошти вже для власних потреб, зокрема і військових.

"Час відкривати експорт для ОПК і починати заробляти валюту, завойовувати ринки та йти у спільні виробництва з партнерами. З цієї війни ми маємо вийти з мілітарною економікою, де значний відсоток — це саме ОПК: як державний, так і приватний", — вважає Тарас Чмут.