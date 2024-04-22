Стрелки дезертировали с оружием: новые детали расстрела полицейских в Винницкой области

По данным следствия, военнослужащие отец и сын украли в воинской части под Одессой оружие, после чего совершили преступление в Винницкой области и скрылись. На следующий день их задержали.

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Факт дезертирства военнослужащих, которые причастны к расстрелу сотрудников правоохранительных органов в Винницкой области, продолжают расследовать. Деталями по этому поводу поделились в Государственном бюро расследований (ГБР).

По данным следствия, 19 апреля текущего года двое военнослужащих, которые являются отцом и сыном, самовольно покинули воинскую часть в Одесской области. Также им удалось украсть табельный пистолет, который был закреплен за одним из фигурантов дела.

"В дальнейшем, около 2 часов ночи 20 апреля 2024 года в Винницкой области, фигуранты попали в правоохранителей и скрылись с места происшествия. Правоохранители задержали их 21 апреля 2024 года в селе Липецкое Подольского района Одесской области", — говорится в сообщении.

Расследование по статье 348 (убийство или покушение на убийство сотрудника правоохранительных органов) проводит Национальная полиция. В ГБР сообщили задержанным о подозрении в дезертирстве с оружием, которое было совершено в условиях военного положения.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения им в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона", — подытожили в Государственном бюро расследований.

Напомним, 21 апреля стало известно о том, что в машине расстрелянных в Винницкой области полицейских был гражданский. По словам пресс-секретаря Нацполиции Зарины Маевской, на момент нападения мужчина был в автомобиле полиции и не пострадал.

Позже появилась информация, что подозреваемые планировали сбежать из Украины. По словам представительницы Нацполиции Елены Бережной, причиной нападения мужчины называют перевозку ими боевых гранат. Оба злоумышленника уже находятся под стражей и им грозит пожизненное заключение.