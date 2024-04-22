Обвинения GNT Group в контрабанде является продолжением рейдерского захвата, - эксперт

Эксперт пояснил, что терминалу, как предприятию вообще запрещено требовать от брокеров документы о владельце и происхождении грузов.

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Недавняя информационная атака против украинского аграрного холдинга GNT Group в украинских СМИ о его причастности к контрабанде зерна не соответствует действительности и является продолжением рейдерского захвата компании. Об этом рассказал экономический обозреватель и эксперт Алексей Голобуцкий, передает УНИАН.

Эксперт пояснил, что терминалу, как предприятию вообще запрещено требовать от брокеров документы о владельце и происхождении грузов.

"Еще раз: конкретно на этапе работы терминала процесс зернотрейдинга (принятие, оформление, отгрузка) жестко контролируется банками, таможней, БЭБ и даже постоянным представителем СБУ в порту… Терминал вообще никак на это не может повлиять, потому что не задействован в процессе", — констатировал обозреватель.

Голобуцкий объясняет такую информационную волну вокруг предприятия попытками его рейдерского захвата, который уже продолжается второй год.

"Olimpex Coupe International уже более двух лет пробуют рейдернуть, и то компании из США (потому что бизнес реально выгодный, а воюющая Украина считается, очевидно, неспособной к защите своих частных бизнесов)", — объясняет аналитик.

По словам эксперта, вполне очевидно, что ключевой точкой формирования контрабанды является не терминал. Более того, это очевидно каждому при минимальном ознакомлении со схемами работы терминала и порта.

"Соответствующим структурам стоило бы разобраться и с попыткой рейдерства компании из стратегической отрасли, напрямую вовлеченной в систему предоставления международных гарантий Украине", — подчеркнул Голобуцкий и отметил, что Украина не может себе позволить во время войны и при более 50% бюджетного дефицита терять один из источников наполнения бюджета из-за попыток иностранного бизнеса захватить активы в Украине.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Argentem Creek Partners использует административное давление и черный пиар для рейдерского захвата бизнеса GNT Group.