Звинувачення GNT Group у контрабанді є продовженням рейдерського захоплення, - експерт

Експерт пояснив, що терміналу, як підприємству взагалі заборонено вимагати від брокерів документи про власника та походження вантажів.

Related video

Нещодавня інформаційна атака проти українського аграрного холдингу GNT Group в українських ЗМІ щодо його причетності до контрабанди зерна не відповідає дійсності та є продовження рейдерського захоплення компанії. Про це розповів економічний оглядач та експерт Олексій Голобуцький, передає УНІАН.

Експерт пояснив, що терміналу, як підприємству взагалі заборонено вимагати від брокерів документи про власника та походження вантажів.

"Ще раз: конкретно на етапі роботи терміналу процес зернотрейдингу (прийняття, оформлення, відвантаження) жорстко контролюється банками, митницею, БЕБ і навіть постійним представником СБУ в порту… Термінал взагалі ніяк на це не може вплинути, бо не задіяний в процесі" — констатував оглядач.

Голобуцький пояснює таку інформаційну хвилю навколо підприємства спробами його рейдерського захоплення, яке вже триває другий рік.

"Olimpex Coupe International вже понад два роки пробують рейдернути, і то компанії зі США (бо бізнес реально вигідний, а воююча Україна вважається, очевидно, неспроможною до захисту своїх приватних бізнесів)" — пояснює аналітик.

За словами експерта, цілком очевидно, що ключовою точкою формування контрабанди є не термінал. Більш того, це очевидно кожному за мінімального ознайомлення зі схемами роботи терміналу і порту.

"Відповідним структурам варто би розібратись і зі спробою рейдерства компанії зі стратегічної галузі, напряму залученої до системи надання міжнародних гарантій Україні" — підкреслив Голобуцький і наголосив, що Україна не може собі дозволити під час війни і за понад 50% бюджетного дефіциту втрачати одне з джерел наповнення бюджету через спроби іноземного бізнесу захопити активи в Україні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Argentem Creek Partners використовує адміністративний тиск та чорний піар для рейдерського захоплення бізнесу GNT Group.