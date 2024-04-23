Глобальные агрохолдинги Cargill, Louis Dreyfus и Glencore в 2022-2023 годах уплатили в бюджет РФ около 6,9 миллиардов рублей налога на прибыль, — СМИ

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Три глобальные продовольственные компании — Cargill, Louis Dreyfus и Glencore (Viterra), которые успешно работают в Украине, в 2022-2023 годах не менее удачно торговали продовольствием в РФ, которая воровала зерно с оккупированных украинских территорий. К такому выводу пришли журналисты издания "Бизнес Цензор", проанализировав деятельность компаний в РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину, передает УНИАН.

По данным издания, подразделения Cargill, Louis Dreyfus и Glencore в России стабильно входили в десятку зернотрейдеров и обеспечивали около 16% продаж в структуре российского экспорта за 2022/2023 маркетинговый год. А через черноморские порты они совокупно отгружали около 20%.

В 2022/2023 маркетинговом году, по оценкам российского зернового союза, "МЗК Экспорт" ("дочка" Glencore) реализовала на экспорт 3,7 млн т (против 2,9 годом ранее), Cargill — 2,3 млн т (против 1,4 млн т ранее), Louis Dreyfus — 1,2 млн т (против 0,8 млн т ранее). То есть нарастили продажи на 30-60%.

В сезоне 22/23, по данным Forbes, они также попали в топ-10 экспортеров зерна из Украины, с совокупной долей в структуре экспорта 15%: Louis Dreyfus (место №2, 7%), Cargill (№3, 5%), Viterra (Glencore; №8, 3%).

В целом, по расчетам на основе данных российских открытых сервисов, в 2022-2023 году совокупная выручка структур Cargill, Louis Dreyfus и Glencore на российском рынке составила около 470 млрд рублей, или $6,4 млрд.

Также, как свидетельствуют данные, в 2022-2023 гг. вместе эти компании уплатили в бюджет РФ 6,9 млрд рублей налога на прибыль.

"В 2022 году, когда началось широкомасштабное вторжение РФ, троица даже увеличила свои доходы. Их совокупная выручка увеличилась с 229 до 248 млрд рублей, или с $3,27 млрд до $3,65 млрд (средний курс рубля к доллару в 2021-2022 гг. был почти одинаковым). И это все на фоне заявлений данных компаний о якобы прекращении развития новых проектов на РФ", — отмечается в исследовании "Бизнес Цензора".

В 2023 году совокупные доходы продовольственных групп, по данным издания, немного снизились — до 221,97 млн руб. ($2,8 млрд). При этом суммарная чистая прибыль в 2023 году составила более 17 млрд рублей. А уплаченный налог на прибыль в госбюджет страны-террориста — более 4,5 млрд рублей. Это без НДС (скорее всего они как экспортеры имели суммы НДС на возмещение) и других налогов и сборов (в том числе, на зарплату).

Напомним, что под давлением общественности и из-за ряда санкционных мер Cargill, Louis Dreyfus и Glencore весной 2023 года заявили об остановке экспорта зерна из РФ. Но начиная с маркетингового сезона 23/24 (с 1 июля 2023 года).

Однако, российские и украинские эксперты сделали предположение, что компании не прекратят операции с российским зерном совсем. Они, скорее, перейдут на другой базис закупки с CPT на FOB. Иными словами, не будут проводить операции с зерном внутри страны, но смогут купить его на условиях FOB (с поставкой в порт отправления) и далее торговать по своему усмотрению.

Осенью 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на захваченных украинских территориях РФ похитила миллионы тонн зерновых на сумму около $1 млрд.