Глобальні агрохолдинги Cargill, Louis Dreyfus та Glencore у 2022-2023 роках сплатили в бюджет РФ біля 6,9 мільярдів рублів податку на прибуток, - ЗМІ

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Три глобальні продовольчі компанії – Cargill, Louis Dreyfus та Glencore (Viterra), які успішно працюють в Україні, у 2022-2023 роках не менш вдало торгували продовольством в РФ, яка крала зерно з окупованих українських територій. Такого висновку дійшли журналісти видання "Бізнес Цензор", проаналізувавши діяльність компаній в РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну, передає УНІАН.

За даними видання, підрозділи Cargill, Louis Dreyfus та Glencore в Росії стабільно входили в десятку зернотрейдерів та забезпечували близько 16% продажів у структурі російського експорту за 2022/2023 маркетинговий рік. А через чорноморські порти вони сукупно відвантажували близько 20%.

У 2022/2023 маркетинговому році, за оцінками російського зернового союзу, "МЗК Экспорт" ("дочка" Glencore) реалізувала на експорт 3,7 млн т (проти 2,9 роком раніше), Cargill – 2,3 млн т (проти 1,4 млн т раніше), Louis Dreyfus – 1,2 млн т (проти 0,8 млн т раніше). Тобто наростили продажі на 30-60%.

В сезоні 22/23, за даними Forbes, вони також потрапили в топ-10 експортерів зерна з України, з сукупною часткою в структурі експорту 15%: Louis Dreyfus (місце №2, 7%), Cargill (№3, 5%), Viterra (Glencore; №8, 3%).

Загалом, за розрахунками на основі даних російських відкритих сервісів, у 2022-2023 році сукупна виручка структур Cargill, Louis Dreyfus та Glencore на російському ринку склала близько 470 млрд рублів, або $6,4 млрд.

Також, як свідчать дані, у 2022-2023 рр. разом ці компанії сплатили в бюджет РФ 6,9 млрд рублів податку на прибуток.

"У 2022 році, коли почалось широкомасштабне вторгнення РФ, трійця навіть збільшила свої доходи. Їх сукупна виручка збільшилась з 229 до 248 млрд рублів, або з $3,27 млрд до $3,65 млрд (середній курс рубля до долара у 2021-2022 рр. був майже однаковий). І це все на фоні заяв даних компаній про начебто припинення розвитку нових проєктів на РФ", – наголошується у дослідженні "Бізнес Цензору".

У 2023 році сукупні доходи продовольчих груп, за даними видання, трохи знизились – до 221,97 млн руб. ($2,8 млрд). При цьому сумарний чистий прибуток у 2023 році склав більше 17 млрд рублів. А сплачений податок на прибуток у держбюджет країни-терориста – більше 4,5 млрд рублів. Це без ПДВ (скоріше за все вони як експортери мали суми ПДВ на відшкодування) та інших податків та зборів (у тому числі, на зарплату).

Нагадаємо, що під тиском громадськості та через низку санкційних заходів Cargill, Louis Dreyfus та Glencore навесні 2023 року заявити про зупинку експорту зерна з РФ. Але починаючи з маркетингового сезону 23/24 (з 1 липня 2023 року).

Проте, російські та українські експерти зробили припущення, що компанії не припинять операції з російським зерном зовсім. Вони, скоріше, перейдуть на інший базис закупівлі з CPT на FOB. Іншими словами, не будуть проводити операції з зерном всередині країни, але зможуть купити його на умовах FOB (з поставкою в порт відправлення) і далі торгувати на свій розсуд.

Восени 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на захоплених українських територіях РФ викрала мільйони тонн зернових на суму близько $1 млрд.