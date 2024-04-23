Рейтинг Opendatabot-2024: компания "АТБ" вошла в тройку крупнейших работодателей страны

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Нынешнее исследование независимых аналитиков в очередной раз подтвердило лидерские позиции "АТБ" не только в области ритейла, но и на отечественном рынке труда в целом. На днях известный мониторинговый сервис Опендатабот сформировал свежий рейтинг самых мощных украинских работодателей. В этот перечень, который составляется на основе официальных данных Госстата, попали компании, которые имеют наибольшее количество сотрудников, практикуют только легальное трудоустройство и тщательно следят за соблюдением трудового законодательства, передает УНИАН.

В этом исследовании "Укрзализныця", которая имеет в штате 187 620 работников, заняла первое место. Флагманское предприятие корпорации "АТБ" — розничная торговая сеть "АТБ-Маркет" — заняло второе место. Компания по состоянию на сегодня имеет 44 094 сотрудников.

Замкнула тройку лидеров рейтинга Опендатабота "Укрпочта" с 34 751 работником.

Сейчас на предприятиях корпорации "АТБ" трудоустроено более 55 тысяч граждан. Показатель довоенного 2021-го составлял 76 тысяч и должен был значительно расти, ведь компания ежегодно открывала более сотни новых магазинов, создавая пять-семь тысяч рабочих мест. Однако война внесла свои коррективы: немалое количество граждан было вынуждено эвакуироваться за границу. Более 4500 сотрудников "АТБ" стали на защиту Украины, вступив в ряды ВСУ, ТрО и Нацгвардии.

Компания "АТБ" попала в рейтинг благодаря тому, что гарантирует соискателям вакансий официальное трудоустройство, соцпакет, конкурентную заработную плату, возможность бесплатного обучения, повышение квалификации, карьерный рост.

Напомним, что в конце прошлого года в итоговом Индексе Опендатабота компания "АТБ" вошла в первую десятку топовых предприятий Украины. В прошлом году предприятиями "АТБ" было уплачено 25,06 млрд грн налогов и сборов. Это на 4,62 млрд грн превысило финансовые показатели компании за предыдущий аналогичный период. В 2022 году на "АТБ" пришлось около половины бюджетных поступлений от всего отечественного ритейла.