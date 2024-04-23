Рейтинг Opendatabot-2024: компанія "АТБ" увійшла до трійки найбільших роботодавців країни

Related video

Цьогорічне дослідження незалежних аналітиків вчергове підтвердило лідерські позиції "АТБ" не тільки у галузі ритейлу, але й на вітчизняному ринку праці загалом. Днями відомий моніторинговий сервіс Опендатабот сформував свіжий рейтинг найпотужніших українських роботодавців. До цього переліку, який складається на основі офіційних даних Держстату, потрапили компанії, котрі мають найбільшу кількість співробітників, практикують лише легальне працевлаштування та ретельно стежать за дотриманням трудового законодавства, передає УНІАН.

У цьому дослідженні "Укрзалізниця", яка має у штаті 187 620 працівників, зайняла перше місце. Флагманське підприємство корпорації "АТБ" — роздрібна торговельна мережа "АТБ-Маркет" – посіло друге місце. Компанія станом на сьогодні має 44 094 співробітників.

Замкнула трійку лідерів рейтингу Опендатабота "Укрпошта" з 34 751 працівником.

Наразі на підприємствах корпорації "АТБ" працевлаштовано понад 55 тисяч громадян. Показник довоєнного 2021-го становив 76 тисяч і мав значно зростати, адже компанія щорічно відкривала більш ніж сотню нових магазинів, створюючи п'ять-сім тисяч робочих місць. Однак війна внесла свої корективи: чимала кількість громадян була вимушена евакуюватися за кордон. Понад 4500 співробітників "АТБ" стали на захист України, долучившись до лав ЗСУ, ТрО та Нацгвардії.

Компанія "АТБ" потрапила у рейтинг завдяки тому, що гарантує шукачам вакансій офіційне працевлаштування, соцпакет, конкурентну заробітну плату, можливість безоплатного навчання, підвищення кваліфікації, кар'єрне зростання.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року в підсумковому Індексі Опендатабота компанія "АТБ" увійшла до першої десятки топових підприємств України. Минулого року підприємствами "АТБ" було сплачено 25,06 млрд грн податків і зборів. Це на 4,62 млрд грн перевищило фінансові показники компанії за попередній аналогічний період. У 2022 році на "АТБ" припало близько половини бюджетних надходжень від усього вітчизняного ритейлу.