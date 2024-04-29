В Каменском открыли отдельное здание начальной школы Лицея №11, — мэр Белоусов (фото, видео)

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В городе Каменское Днепропетровской области состоялось важное событие — открытие отдельного здания начальной школы Лицея №11. Об этом сообщил Каменский городской голова Андрей Белоусов, передают "Факты".

Новое отделение рассчитано на 280 учеников 1-4-х классов. Это современное образовательное пространство с комфортными учебными классами, кабинетами информатики, английского языка, логопеда, практического психолога и медицинским блоком, залом для проведения спортивных занятий и тому подобное.

В здании выполнили утепление фасада, замену окон, дверных блоков, пола, внутренних инженерных сетей и наружного освещения. Проведена реконструкция кровли и крылец, сетей водоснабжения, обустройство систем пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения. Есть пандусы для маломобильных групп населения и многое другое.

"В рамках программы "Инвестиции в город" мы постоянно работаем над привлечением иностранных инвестиций, чтобы улучшить состояние инфраструктуры и обеспечить достойные условия жизни жителям громады. Этот проект реализован за грантовые средства в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины. На очереди — ремонт КУ "Научный лицей им. Анатолия Лыгуна", городской больницы №9, больницы скорой медицинской помощи (бывшая больница №8) и ЦПМСД №3 (бывшая больница №7). Искренне благодарны всем нашим международным партнерам, национальному менеджеру проекта ПРООН Игорю Кистеневу-Кавказскому и другим специалистам и кураторам Агентства ООН по развитию. Работаем и воплощаем мечты в жизнь!", — сказал мэр Андрей Белоусов.