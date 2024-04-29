У Кам'янському відкрили окрему будівлю початкової школи Ліцею №11, — мер Білоусов (фото, відео)

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У місті Кам’янське Дніпропетровської області відбулася важлива подія – відкриття окремої будівлі початкової школи Ліцею №11. Про це повідомив Кам’янський міський голова Андрій Білоусов, передають "Факти".

Нове відділення розраховане на 280 учнів 1-4-х класів. Це сучасний освітній простір з комфортними навчальними класами, кабінетами інформатики, англійської мови, логопеда, практичного психолога та медичним блоком, залою для проведення спортивних занять тощо.

У будівлі виконали утеплення фасаду, заміну вікон, дверних блоків, підлоги, внутрішніх інженерних мереж та зовнішнього освітлення. Проведено реконструкцію покрівлі та ґанків, мереж водопостачання, облаштування систем пожежної та охоронної сигналізації, відеонагляду. Є пандуси для маломобільних груп населення та багато іншого.

"В рамках програми "Інвестиції в місто" ми постійно працюємо над залученням іноземних інвестицій, щоб покращити стан інфраструктури та забезпечити гідні умови життя мешканцям громади. Цей проєкт реалізовано за грантові кошти в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. На черзі – ремонт КЗ "Науковий ліцей ім. Анатолія Лигуна", міської лікарні №9, лікарні швидкої медичної допомоги (колишня лікарня №8) та ЦПМСД №3 (колишня лікарня №7). Щиро вдячні всім нашим міжнародним партнерам, національному менеджеру проєкту ПРООН Ігорю Кістеньову-Кавказькому та іншим фахівцям і кураторам Агенції ООН із розвитку. Працюємо та втілюємо мрії в життя!", — сказав мер Андрій Білоусов.