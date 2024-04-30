SET University запускает стипендии на магистерские программы по техническим специальностям для украинских студентов

SET University в рамках благотворительной инициативы SET Grants, запускает новую стипендиальную программу. Ключевая цель — распространение равного доступа к качественному ІТ-образованию. Украинцы и украинки могут получить гранты, покрывающие до 100% от стоимости обучения на магистерских программах SET University.

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В рамках благотворительной инициативы SET Grants — SET University запускает стипендиальную программу для магистратур по киберзащите, инновационной инженерии, инженерии данных, машинного обучения и облачных решений. Благодаря поддержке благотворителей, университет создает грантовые места для будущих магистров, которые стремятся получить качественное ИТ-образование.

Стипендии будут направлены на полное или частичное покрытие оплаты за обучение студентов. SET University стремится создать дополнительные возможности для абитуриентов, которые выбирают технические магистерские программы. Отбор на стипендиальную программу будет происходить на основе результатов экзаменов ЕВЭ и ЕФВВ согласно требованиям Министерства образования и науки, предыдущих достижений кандидата, собеседования и мотивационного письма.

"Каждый грант, в первую очередь, о таланте и лучших кандидатах и кандидаток. Это не благотворительность в классическом виде, это очень близко по духу IT-стартапам и технологической среде. Фактически это инвестиции, которые помогут реализовать себя будущим лидерам тех-сектора. И мы верим, что именно эти люди будут менять и драйвить индустрию", — добавляет президент SET University, Ирина Вольницкая.

В стипендиальной программе участвуют четыре магистратуры SET University: "Киберзащита", и направления компьютерных наук — "Инновационная инженерия", "Инженерия данных" и "Машинное обучение и облачные технологии". Это междисциплинарные магистерские программы разработаны с фокусом на сочетание фундаментальных теоретических знаний и практических навыков.

В рамках обучения студенты будут углубленно изучать современные решения на пересечении различных технологических доменов, управление информационной безопасностью компаний, сочетание ИИ и киберзащиты, разработку комплексных инфраструктурных решений, облачные технологии, машинное обучение и ИИ. Кроме технологий, студенты также будут изучать менеджмент технических команд и различные аспекты разработки ИТ-продукта. В рамках дипломной работы студенты смогут разработать собственный стартап или технологическое решение для компаний.

Среди приглашенных преподавателей топы международных и украинских компаний. В частности экс-сотрудник ЦРУ и специалист, который строил системы информационной безопасности Uber и Tesla Ник Джисинто, экс-сотрудник ФБР и директор разведывательной компании Flashpoint Эндрю Борен, преподаватель бизнес-аналитики и ИИ в Калифорнийском университете Беркли Готье Вассер, а также специалисты из CustomerTimes, Sigma Software, Wildix и десятков других компаний. Формат на магистерских программах предусматривает 90% онлайн-обучения, что позволяет студентам совмещать учебный процесс и работу.

Образовательные стипендии будут покрывать от 25% до 90% стоимости магистерских программ SET University. Для военнослужащих, ветеранов и их семей — стипендии будут покрывать 100% от стоимости всего обучения. Подать заявку на участие в стипендиальном конкурсе могут:

талантливые специалисты, со значительными достижениями в IT-сфере;

абитуриенты с высокими вступительными баллами;

представители Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины (действующие военнослужащие или ветераны);

дети и жены/мужья участников боевых действий;

украинки, которые стремятся развиваться в IT.

Стипендиальная программа стала возможной благодаря поддержке фондов и доноров. "Я бы хотел, чтобы качественное техническое обучение было доступно каждому и каждой, а главными требованиями к поступлению стали стремление к развитию, интерес к делу и желание драйвить индустрию. Именно на это обращает внимание команда SET University", — Сергей Токарев, соучредитель и партнер инвестиционной группы Roosh и соучредитель SET University.

Программа SET Grants продолжается уже второй год подряд и благодаря ей десятки талантливых украинцев, в том числе действующих военнослужащих и ветеранов получили качественное образование. "Наша цель — обеспечить доступность качественного технического образования для украинских студентов и создать условия для их успешного развития в сфере ІТ. Инициатива SET Grants является важным шагом в направлении создания новых возможностей и поддержки будущих лидеров технологического сектора, и гордимся тем, что были партнерами прошлогоднего набора проекта", — отметила Ярослава Джонсон, Президент и главный исполнительный директор Western NIS Enterprise Fund.

Прием заявок продолжается до 28 июня 2024 года.

Подробнее узнать об условиях участия в стипендиальном конкурсе и подать заявку можно по ссылке: https://www.setuniversity.tech/grants/

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Университет СЭТ

SET University — украинское некоммерческое учебное заведение, которое предоставляет высшее образование будущим лидерам технологической индустрии. SET University сочетает современный подход к образованию с фокусом на технологиях и предпринимательстве. С начала войны команда SET сосредоточилась на доступности актуального ІТ-образования для всех украинцев, поддержке стартапов и технологического сектора.