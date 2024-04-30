SET University запускає стипендії на магістерські програми з технічних спеціальностей для українських студентів

SET University в межах благодійної ініціативи SET Grants, запускає нову стипендійну програму. Ключова мета — поширення рівного доступу до якісної ІТ-освіти. Українці та українки можуть отримати гранти, що покривають до 100% від вартості навчання на магістерських програмах SET University.

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В межах благодійної ініціативи SET Grants — SET University запускає стипендійну програму для магістратур з кіберзахисту, інноваційної інженерії, інженерії даних, машинного навчання та хмарних рішень. Завдяки підтримці благодійників, університет створює грантові місця для майбутніх магістрів, які прагнуть отримати якісну ІТ-освіту.

Стипендії будуть спрямовані на повне або часткове покриття оплати за навчання студентів. SET University прагне створити додаткові можливості для абітурієнтів, які обирають технічні магістерські програми. Відбір на стипендійну програму відбуватиметься на основі результатів іспитів ЄВІ та ЄФВВ згідно з вимогами Міністерства освіти і науки, попередніх досягнень кандидата, співбесіди та мотиваційного листа.

"Кожен грант, в першу чергу, про талант та найкращих кандидатів та кандидаток. Це не благодійність в класичному вигляді, це дуже близько за духом IT-стартапам та технологічному середовищу. Фактично це інвестиції, які допоможуть реалізувати себе майбутнім лідерам тех-сектору. І ми віримо, що саме ці люди будуть змінювати та драйвити індустрію", — додає президентка SET University, Ірина Вольницька.

В стипендійній програмі беруть участь чотири магістратури SET University: "Кіберзахист", та напрямки компʼютерних наук – "Інноваційна інженерія", "Інженерія даних" і "Машинне навчання та хмарні технології". Це міждисциплінарні магістерські програми розроблені з фокусом на поєднання фундаментальних теоретичних знань та практичних навичок.

В межах навчання студенти поглиблено вивчатимуть сучасні рішення на перетині різних технологічних доменів, управління інформаційною безпекою компаній, поєднання ШІ й кіберзахисту, розробку комплексних інфраструктурних рішень, хмарні технології, машинне навчання та ШІ. Окрім технологій, студенти також вивчатимуть менеджмент технічних команд та різні аспекти розробки ІТ-продукту. В межах дипломної роботи студенти зможуть розробити власний стартап або технологічне рішення для компаній.

Серед запрошених викладачів топи міжнародних та українських компаній. Зокрема ексспівробітник ЦРУ і фахівець, який будував системи інформаційної безпеки Uber та Tesla Нік Джисінто, ексспівробітник ФБР та директор розвідувальної компанії Flashpoint Ендрю Борен, викладач бізнес-аналітики і ШІ в Каліфорнійському університеті Берклі Готьє Вассер, а також фахівці з CustomerTimes, Sigma Software, Wildix та десятків інших компаній. Формат на магістерських програмах передбачає 90% онлайн-навчання, що дозволяє студентам поєднувати навчальний процес та роботу.

Освітні стипендії покриватимуть від 25% до 90% вартості магістерських програм SET University. Для військовослужбовців, ветеранів та їх родин — стипендії покриватимуть 100% від вартості всього навчання. Подати заявку на участь в стипендійному конкурсі можуть:

талановиті фахівці, зі значними здобутками в IT-cфері;

абітурієнти з високими вступними балами;

представники Збройних сил України та Національної гвардії України (чинні військовослужбовці або ветерани);

діти та дружини/чоловіки учасників бойових дій;

українки, які прагнуть розвиватися в IT.

Стипендійна програма стала можливою завдяки підтримці фондів та донорів. "Я б хотів, щоб якісне технічне навчання було доступним кожному та кожній, а головними вимогами до вступу стали прагнення розвитку, інтерес до справи та бажання драйвити індустрію. Саме на це звертає увагу команда SET University", — Сергій Токарєв, співзасновник і партнер інвестиційної групи Roosh та співзасновник SET University.

Програма SET Grants триває вже другий рік поспіль і завдяки ній десятки талановитих українців, в тому числі чинних військовослужбовців та ветеранів отримали якісну освіту. "Наша мета — забезпечити доступність якісної технічної освіти для українських студентів та створити умови для їхнього успішного розвитку в сфері ІТ. Ініціатива SET Grants є важливим кроком у напрямку створення нових можливостей та підтримки майбутніх лідерів технологічного сектору, і пишамось тим, що були партнерами минулорічного набору проєкту", — наголосила Ярослава Джонсон, Президент та головний виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund.

Прийом заявок триває до 28 червня 2024 року.

Детальніше дізнатися про умови участі в стипендійному конкурсі та подати заявку можна за посиланням: https://www.setuniversity.tech/grants/

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SET University

SET University — український некомерційний навчальний заклад, який надає вищу освіту майбутнім лідерам технологічної індустрії. SET University поєднує сучасний підхід до освіти з фокусом на технологіях та підприємництві. З початку війни команда SET зосередилася на доступності актуальної ІТ-освіти для всіх українців, підтримці стартапів та технологічного сектору.