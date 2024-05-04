Обвинили в похищении: на Закарпатье произошла драка между военнослужащими ТЦК и ромами (видео)

Как сообщил глава ромского общества Ласло Дюри, на территорию ТЦК ромы принесли шины и подвезли поврежденные автомобили.

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Вечером 3 мая в Виноградове Закарпатской области произошла стычка между ромами и военнослужащими РТЦК. Об этом сообщает издание "Закарпатье 24".

По словам журналистов, во дворе районного ТЦК произошла драка между работниками центра и оноцкими ромами.

Сообщается, что ромы обвиняют работников РТЦК в похищении людей.

Как сообщил глава ромского общества Ласло Дюри, на территорию ТЦК ромы принесли шины и подвезли поврежденные автомобили.

Конфликт ромов и РТЦК

Отметим, что на момент написания новости в РТЦК не отреагировали на инцидент.

Напомним, народный депутат из фракции "Голос" Андрей Осадчук заявил, что ТЦК получили право штрафовать за уклонение. Кабинет Министров предлагал выписывать 100-тысячные штрафы за уклонение от мобилизации. Народные депутаты решили смягчить это наказание и уменьшили его в пять раз.

Также в Генштабе Украины заявили, что абсолютно все мужчины 18-60 лет должны прийти в ТЦК с 18 мая. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны появиться в ТЦК после 18 мая, отметил представитель Генштаба. Также он объяснил, есть ли какие-то исключения для непригодных и родителей троих детей.