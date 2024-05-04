Звинуватили у викраденні: на Закарпатті сталася бійка між військовослужбовцями ТЦК і ромами (відео)

Як повідомив голова ромської громади Ласло Дюрі, на територію ТЦК роми принесли шини і підвезли пошкоджені автомобілі.

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Увечері 3 травня у Виноградові Закарпатської області сталася сутичка між ромами та військовослужбовцями РТЦК. Про це повідомляє видання"Закарпаття 24".

За словами журналістів, на подвір'ї районного ТЦК сталася бійка між працівниками центру та оноцькими ромами.

Повідомляється, що роми звинувачують працівників РТЦК у викраденні людей.

Як повідомив голова ромської громади Ласло Дюрі, на територію ТЦК роми принесли шини і підвезли пошкоджені автомобілі.

Конфлікт ромів і РТЦК

Зазначимо, що на момент написання новини в РТЦК не відреагували на інцидент.

Нагадаємо, народний депутат із фракції "Голос" Андрій Осадчук заявив, що ТЦК отримали право штрафувати за ухилення. Кабінет Міністрів пропонував виписувати 100-тисячні штрафи за ухилення від мобілізації. Народні депутати вирішили пом'якшити це покарання і зменшили його в п'ять разів.

Також у Генштабі України заявили, що абсолютно всі чоловіки 18-60 років мають прийти в ТЦК з 18 травня. Усі чоловіки віком від 18 до 60 років мають з'явитися в ТЦК після 18 травня, зазначив представник Генштабу. Також він пояснив, чи є якісь винятки для непридатних і батьків трьох дітей.