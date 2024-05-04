У украинских шахт нет сбыта угля, правительство предпочитает закупку сырья за рубежом, — депутат Камельчук

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У многих украинских шахт есть проблемы с выплатой заработной платы. Это происходит из-за сложной ситуации на рынке, а также из-за отсутствия сбыта сырья. Такую точку зрения в эфире TAK TV высказал народный депутат Украины от "Слуги народа" Юрий Камельчук.

"На данный момент, например, на ГП Львовуголь есть задолженность от другого государственного предприятия "Укруголь" на 1,3 млрд грн, из них есть уже сейчас текущая задолженность по зарплате только за февраль и март... по состоянию на 25 апреля 225 миллионов гривен... Откуда эта причина сейчас по финансам? Понятно, что все знают, что были большие обстрелы, обстреляли две крупнейшие теплоэлектростанции... Если не будет новых обстрелов, то они там 50-60% возможно до конца года вернут. За это время шахты будут добывать уголь, им надо будет за него получать средства и если нет возможностей продать его куда-то в другое место, то возникает задолженность", — говорит Камельчук.

"Куда могли бы шахты продать этот уголь? За границу, к сожалению не возьмут, в частности уголь из западного региона, потому что не подходит по параметрам наличия серы. Относительно внутреннего рынка есть определенный рынок асфальтных заводов, или цементных заводов, которые готовы покупать, но им надо стабильный контракт на эти поставки и чаще им выгоднее покупать, потому что оно стабильно в объеме, уголь из Польши, чем даже из Украины", — добавляет Камельчук.

Депутат говорит, что вопрос задолженности возможно решить, если выделить средства на поддержку угольной отрасли, например от Энергоатома или Укрэнерго.

"Это им нужно как участникам украинской энергосистемы — поддерживать энергобаланс. Баланс в системе достигается в первую очередь благодаря теплоэлектростанциям прежде всего. Если нам удастся это восстановить, у нас снова тогда будет постоянное снабжение средств, потому что электроэнергия будет появляться от угля, если не удастся восстановить, мы будем иметь проблемы со сбытом угля, мы будем иметь дальше накопления задолженности по зарплате у шахтеров, и фактически, мы таким образом будем уничтожать собственные рабочие места и целые города", — подытожил Камельчук.

"Почему не говорит Минэнерго или почему кто-то другой еще не поднимает голос? На самом деле, частично из-за того, что у них возможно есть большие проблемы, как восстановить блоки в целом, а потом уже заняться поддержкой угля, но на самом деле я думаю, что это определенная недальновидность. Потому что таким образом, когда мы закрываем ежегодно вопрос зависимости от зарубежного угля в последний момент, выкупая его на бирже по завышенной цене, мы тратим лишние государственные средства, вместо того, чтобы вкладывать в угольную отрасль", — добавил депутат.