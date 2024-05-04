В українських шахт немає збуту вугілля, уряд надає перевагу закупці сировини за кордоном, — депутат Камельчук

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У багатьох українських шахт є проблеми із виплатою заробітної плати. Це відбувається через складну ситуацію на ринку, а також через відсутність збуту сировини. Таку точку зору в ефірі TAK TV висловив народний депутат України від "Слуги народу" Юрій Камельчук.

"На даний момент, наприклад, на ДП Львіввугілля є заборгованість від іншого державного підприємства "Укрвугілля" на 1,3 млрд грн, з них є вже зараз поточна заборгованість по зарплаті тільки за лютий і березень… станом на 25 квітня 225 мільйонів гривень… Звідки ця причина зараз по фінансах? Зрозуміло, що всі знають, що були великі обстріли, обстріляли дві найбільші теплоелектростанції… Якщо не буде нових обстрілів, то вони там 50-60% можливо до кінця року повернуть. За цей час шахти будуть видобувати вугілля, їм треба буде за нього отримувати кошти і якщо немає можливостей продати його кудись в інше місце, то виникає заборгованість", — каже Камельчук.

"Куди могли би шахти продати це вугілля? За кордон, на жаль не візьмуть, зокрема вугілля з західного регіону, тому що не підходить по параметрах наявності сірки. Відносно внутрішнього ринку є певний ринок асфальтних заводів, чи цементних заводів, які готові купувати, але їм треба стабільний контракт на це постачання і частіше їм вигідніше купувати, тому що воно стабільно в об’ємі, вугілля з Польщі, ніж навіть з України", — додає Камельчук.

Депутат каже, що питання заборгованості можливо вирішити, якщо виділити кошти на підтримку вугільної галузі, наприклад від Енергоатому чи Укренерго.

"Це їм потрібно як учасникам української енергосистеми — підтримувати енергобаланс. Баланс в системі досягається в першу чергу завдяки теплоелектростанціям насамперед. Якщо нам вдасться це відновити, в нас знову тоді буде постійне постачання коштів, тому що електроенергія буде з’являтися від вугілля, якщо не вдасться відновити, ми будемо мати проблеми зі збутом вугілля, ми будемо мати далі накопичення заборгованості по зарплаті у шахтарів, і фактично, ми таким чином будемо знищувати власні робочі місця і цілі міста", — підсумував Камельчук.

"Чому не говорить Міненерго чи чому хтось інший ще не піднімає голос? Насправді, частково через те, що в них можливо є більші проблеми, як відновити блоки загалом, а потім вже зайнятися підтримкою вугілля, але насправді я думаю, що це певна недалекоглядність. Тому що таким чином, коли ми закриваємо щороку питання залежності від закордонного вугілля в останній момент, викуповуючи його на біржі за завищеною ціною, ми витрачаємо зайві державні кошти, замість того, щоби вкладати у вугільну галузь", — додав депутат.