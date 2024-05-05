Дожди, грозы и потепление: синоптики рассказали о погоде в Украине на 6 мая (карта)

По данным синоптиков, после похолодания в некоторых областях страны на Пасху, температура воздуха с началом новой недели составит почти везде +22+24 градуса.

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Начиная с ночи 6 мая в большей части регионов Украины ожидаются дожди, однако они обойдут южные и восточные области. Температурный режим будет достаточно теплый, однако возможны порывы ветра. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В западных, северных и в большинстве центральных областей ночью местами небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков", — отмечается в сообщении.

Кроме того, синоптики добавили, что ветер будет преимущественно юго-западного направления скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

"Днем в западных и северных областях местами порывы 15-18 м/с", — говорят в "Укргидрометцентре".

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"Бывает едва ли не раз в год": синоптик назвала дни, когда в Украине будет редкая погода

Ночью температура воздуха составит 8-13°; днем 20-25°, а в Карпатах и на побережье морей 14-19°.

В Украине 6 мая ожидаются дожди и грозы 6 мая ожидаются дожди и грозы

Прогноз погоды в Киеве и области 6 мая

Погодные условия в Киеве и области 6 мая будут аналогичными выше предоставленному описанию. В частности в течение ночи местами ожидается небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Скорость юго-западного направления составит 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-18 м/с.

Ночью температура воздуха составит в области 8-13°, днем 20-25°; в Киеве ночью 10-12°, днем 22-24°.

Тем временем синоптики составили прогноз погоды на май 2024 года. Согласно ему последний месяц весны ожидается теплее, чем обычно, при этом количество осадков предполагается в пределах нормы. Однако при этом не стоит исключать заморозки в Украине в мае этого года, причем такое явление возможно даже в конце месяца.

Напомним, что синоптики составили прогноз погоды на Пасху в Украине. Среди прочего эксперты не исключали осадки на западе и севере страны.

Также Фокус писал, что, по прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, украинцев в мае ожидают достаточно комфортные погодные условия. Однако в конце первой декады месяца существенно похолодает.