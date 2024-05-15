В судах рассматриваются дела о возможном выводе валютной выручки из Украины предприятиями Группы GNT, — СМИ

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В судах рассматриваются два дела о возможном выводе валютной выручки из Украины предприятиями, которые входят в Группу GNT, бенефициарами которой являются Сергей Гроза и Владимир Науменко. Речь идет о $10 и $50 млн, пишет издание Latifundist.

Как следует из материалов судебного дела, в 2016-2018 гг. между "Олимпэкс Купе Интернейшнл" и Black Sea Commodities Limited (ОАЭ), которые входят в Группу GNT, был заключен ряд договоров на поставку зерна пшеницы, кукурузы, ячменя и подсолнечного масла. Согласно этим договорам, у последней возникла задолженность по оплате перед "Олимпекс" на сумму более чем $50 млн. Компания с подобным названием из той же юрисдикции — Black Sea Commodities Trading Limited (OAE) уже была внесена в санкционный список, отмечает издание.

Так, Указом Президента Украины #140/2021 от 3 апреля 2021 года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", компания Black Sea Commodities Trading Limited (OAE) была включена в список юридических лиц, в отношении которых введены санкции.

Возможно, это совпадение. Но, в любом случае, после публикации санкционных списков в апреле 2021 года Гроза и Науменко начали ликвидацию компании и в мае-июне 2022 года ликвидировали токсичную компанию, утверждают журналисты.

В 2018 году налоговая служба Одесской области провела внеплановую проверку "Олимпикс". За нарушение условий расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности составила налоговые уведомления-решения и начислила пеню на сумму 655 млн грн.

Было также установлено, что в то время никаких долговых обязательств перед Black Sea Commodities Limited у компании не было. Тогда она задействовала ряд украинских компаний, которые имеют признаки фиктивности и имели якобы невыполненные финансовые обязательства перед иностранными компаниями. Они перевели эти долги на "Олимпекс" и стали должниками перед компаниями-нерезидентами. А дальше уже Black Sea Commodities Limited был проведен ряд операций с компаниями, имеющими признаки фиктивности, по которым проведен зачет встречных однородных требований с "Олимпекс", говорится в материале издания.

Суды между "Олимпекс" и Главным управлением ГНС в Одесской области ведутся с 2020 года. В прошлом году Одесский окружной административный суд повторно удовлетворил иск "Олимпекс". В марте этого года по жалобе налоговой Верховный Суд открыл кассационное производство.

Несколько похожая операция происходила с участием другой подконтрольной Грозе и Науменко компании — одесского портового стивидора "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД". И в деле снова фигурирует Black Sea Commodities Limited.

Согласно судебным документам, в сентябре 2017 года между Black Sea Commodities Limited (ОАЭ) и одесским припортовым стивидором "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" был заключен ряд контрактов на экспорт пшеницы. В результате компания не выполнила свои обязательства и задолжала стивидору более $10 млн, отмечают журналисты.

Как и в первом случае, на то время никаких долговых обязательств "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" перед Black Sea Commodities Limited не имел. Чтобы их сформировать, были привлечены пять тех же компаний, что и раньше. И снова задействован предыдущий сценарий: компании переводят долги на стивидора. Далее Black Sea Commodities Limited проводит ряд операций с ними, по которым проводит зачет встречных однородных требований с "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД".

В феврале этого года, как отмечает издание, компания обратилась в суд. В апреле 2024 года Одесский окружной административный суд не увидел никаких противоправных действий в ее действиях и удовлетворил иск, что и неудивительно для одесских судов. Ожидаем, что налоговая служба будет обжаловать это решение в судах высших инстанций.