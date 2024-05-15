У судах розглядаються справи про можливе виведення валютної виручки з України підприємствами Групи GNT, — ЗМІ

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У судах розглядаються дві справи про можливе виведення валютної виручки з України підприємствами, які входять в Групу GNT, бенефіціарами якої є Сергій Гроза та Володимир Науменко. Мова йде про $10 і $50 млн, пише видання Latifundist.

Як вбачається з матеріалів судової справи, у 2016-2018 рр. між "Олімпекс Купе Інтернейшнл" та Black Sea Commodities Limited (ОАЕ), які входять в Групу GNT, було укладено ряд договорів на поставку зерна пшениці, кукурудзи, ячменю та соняшникової олії. Згідно цих договорів, у останньої виникла заборгованість з оплати перед "Олімпекс" на суму більш ніж $50 млн. Компанія з подібною назвою з тієї самої юрисдикції — Black Sea Commodities Trading Limited (OAE) вже була внесена до санкційного списку, зазначає видання.

Так, Указом Президента України #140/2021 від 3 квітня 2021 року було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", компанія Black Sea Commodities Trading Limited (OAE) була включена до списку юридичних осіб, щодо яких введено санкції.

Можливо, це співпадіння. Але, в будь-якому випадку, після опублікування санкційних списків у квітні 2021 року Гроза та Науменко почали ліквідацію компанії та в травні-червні 2022 року ліквідували токсичну компанію, стверджують журналісти.

У 2018 році податкова служба Одеської області провела позапланову перевірку "Олімпекс". За порушення умов розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності склала податкові повідомлення-рішення і нарахувала пеню на суму 655 млн грн.

Було також встановлено, що у той час ніяких боргових зобов’язань перед Black Sea Commodities Limited у компанії не було. Тоді вона задіяла низку українських компаній, які мають ознаки фіктивності та мали нібито невиконані фінансові зобов’язання перед іноземними компаніями. Вони перевели ці борги на "Олімпекс" і стали боржниками перед компаніями-нерезидентами. А далі вже Black Sea Commodities Limited була проведена низка операцій з компаніями, що мають ознаки фіктивності, за якими проведений залік зустрічних однорідних вимог з "Олімпекс", йдеться в матеріалі видання.

Суди між "Олімпекс" та Головним управлінням ДПС в Одеській області ведуться з 2020 року. У минулому році Одеський окружний адміністративний суд повторно задовольнив позов "Олімпекс". У березні цього року за скаргою податкової Верховний Суд відкрив касаційне провадження.

Дещо схожа операція відбувалася за участі іншої підконтрольної Грозі та Науменку компанії — одеського портового стивідора "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД". І у справі знову фігурує Black Sea Commodities Limited.

Згідно судових документів, у вересні 2017 року між Black Sea Commodities Limited (ОАЕ) та одеським припортовим стивідором "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" було укладено ряд контрактів на експорт пшениці. В результаті компанія не виконала свої зобов’язання і заборгувала стивідору більше $10 млн, наголошують журналісти.

Як і у першому випадку, на той час ніяких боргових зобов’язань "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" перед Black Sea Commodities Limited не мав. Щоб їх сформувати, були залучені п’ять тих самих компаній, що і раніше. І знову задіяно попередній сценарій: компанії переводять борги на стивідора. Далі Black Sea Commodities Limited проводить низку операцій з ними, за якими проводить залік зустрічних однорідних вимог з "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД".

У лютому цього року, як зазначає видання, компанія звернулася до суду. У квітні 2024 року Одеський окружний адміністративний суд не побачив жодних протиправних дій у її діях і задовольнив позов, що і не дивно для одеських судів. Очікуємо, що податкова служба буде оскаржувати це рішення в судах вищих інстанцій.