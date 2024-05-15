В Arricano не исключают, что их ТРЦ в Украине будут закрыты

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Председатель Совета директоров эстонской компании Arricano Маргус Курм не исключил, что их торгово-развлекательные центры в Украине будут закрыты в результате давления силовиков. Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя открытое уголовное производство о якобы перечислении государству-агрессору прибыли от деятельности четырех ТРЦ, в рамках которого были арестованы четыре торговых комплекса.

"По решениям следственного судьи, которые по украинскому законодательству почему-то даже не оспариваются, два ТРК, размещенные в Запорожье и Кривом Роге, уже переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Такая передача прописана в решениях суда, хотя ни один из ТРК еще не был передан в управление временному управляющему фактически", — отметил Курм.

По словам главы Arricano, компания фактически контролирует все свои торговые комплексы, но осознает, что два из них могут быть переданы в управление.

"Мы очень надеемся, что нам удастся успешно отстоять свое законное право на бизнес... Не хочу даже представлять, что будет, если торговые комплексы передадут в управление оператору, который будет мотивирован только прибылью! Не верю, что временный управляющий будет готов делать инвестиции, которые нужны, например, в Кривом Роге, чтобы восстановить здание, реализовывать хоть какие-то социальные или гуманитарные инициативы. Не удивлюсь, если торговые комплексы в Кривом Роге и в Запорожье будут закрыты, если ими будет управлять некомпетентный и недобросовестный оператор, который не заботится ни о чем другом, кроме прибыли", — отметил руководитель Arricano, напомнив, что эти центры для Запорожья и Кривого Рога являются не только торговыми, но и "важными социальными локациями".

Напомним, Arricano Real Estate Plc является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины, который специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров. Они владеют и управляют четырьмя торговыми центрами в Украине.

ТРЦ "Солнечная Галерея" в Кривом Роге был поврежден 8 января 2024 года ракетным ударом. Ремонтные работы оцениваются в более 30 млн гривен, из которых компания уже инвестировала 17,5 млн гривен.