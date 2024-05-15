У Arricano не виключають, що їхні ТРЦ в Україні будуть закриті

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Голова Ради директорів естонської компанії Arricano Маргус Курм не виключив, що їхні торговельно-розважальні центри в Україні будуть закриті внаслідок тиску силовиків. Про це він заявив у інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи відкрите кримінальне провадження про начебто перерахування державі-агресору прибутку від діяльності чотирьох ТРЦ, в межах якого були заарештовані чотири торгові комплекси.

"За рішеннями слідчого судді, які за українським законодавством чомусь навіть не оскаржуються, два ТРК, розміщені у Запоріжжі та Кривому Розі, вже передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Така передача прописана в рішеннях суду, хоча жоден із ТРК ще не був переданий в управління тимчасовому управителю фактично", – зазначив Курм.

За словами глави Arricano, компанія фактично контролює всі свої торгові комплекси, але усвідомлює, що два з них можуть бути передані в управління.

"Ми дуже сподіваємося, що нам вдасться успішно відстояти своє законне право на бізнес… Не хочу навіть уявляти, що буде, якщо торгові комплекси передадуть в управління оператору, який буде мотивований лише прибутком! Не вірю, що тимчасовий управитель буде готовий робити інвестиції, які потрібні, наприклад, у Кривому Розі, щоб відновити будівлю, реалізовувати хоч якісь соціальні або гуманітарні ініціативи. Не здивуюся, якщо торгові комплекси в Кривому Розі і в Запоріжжі будуть закриті, якщо ними буде керувати некомпетентний і недобросовісний оператор, який не дбає ні про що інше, окрім прибутку", – зазначив керівник Arricano, нагадавши, що ці центри для Запоріжжя та Кривого Рогу є не лише торговими, а й "важливими соціальними локаціями".

Нагадаємо, Arricano Real Estate Plc є одним з провідних девелоперів на ринку нерухомості України, який спеціалізується на будівництві торгово-розважальних центрів. Вони володіють та управляють чотирма торговими центрами в Україні.

ТРЦ "Сонячна Галерея" у Кривому Розі було пошкоджено 8 січня 2024 року ракетним ударом. Ремонтні роботи оцінюються в понад 30 млн гривень, з яких компанія вже інвестувала 17,5 млн гривень.