20 тысяч доставлено в ТЦК: в военкоматах посчитали, сколько мужчин уклоняются от призыва

Национальная полиция получила от территориальных центров комплектования информацию о 94,5 тыс. человек, которые не посещают ТЦК для обновления данных и прохождения медкомиссии. "Рекорд" установила Днепропетровская область.

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До и после принятия закона о мобилизации в росСМИ сообщали, что в Украине едва ли не миллионы тех, кто уклоняется от явки в ТЦК, или как их прозвали — "уклонистов". Но реальное количество оказалось гораздо меньше. Obozrevatel направил информационные запросы во все областные главки полиции и уже получил большинство ответов.

Рекорд по активности военкоматов поставила Днепропетровская область. За четыре месяца 2024 года в подразделения полиции региона поступило 38 282 обращения из территориальных центров комплектации и социальной поддержки с данными тех украинцев, которые уклоняются от явки (службы). Из них уже найдено и доставлено в ТЦК — 5511 человек.

Задержание "уклонистов" Фото: СБУ

А вот в Одесской области на запрос решили не отвечать комплексно и передали запрос территориальным подразделениям. В городе Подольск сообщили о 255 обращений от ТЦК и о том, что 127 человек правоохранители уже разыскали. В Болградском районном отделе полиции предоставить информацию отказались, сославшись на то, что она служебная.

Еще несколько ГУНП не ответили на информационный запрос журналистов. Это Главные управления Нацполиции Сумской, Киевской, Закарпатской и Львовской областей. Правоохранители прифронтовой Запорожской области (часть которой оккупирована) пообещали предоставить информацию в ближайшее время.

Фото из киевского метро Фото: Соцсети

Так, на сегодня уже есть данные, что военкомы передали полиции информацию о 94 526 "уклонистах". Из них 20 031 был найден полицией и доставлен в ТЦК.

Что известно о других областях Украины:

Черниговская область

9115 обращений ТЦК;

1429 человек найдено.

Харьковская область

4664 обращения ТЦК;

1954 человека найдено.

Ивано-Франковская область

2328 обращений ТЦК;

1814 человек найдено.

Житомирская область

8289 обращений ТЦК;

2452 человека найдено.

Полтавская область

7433 обращения ТЦК;

2591 человек найден.

Ровенская область

9832 обращения ТЦК;

1828 человек найдено.

Винницкая область

7288 обращений ТЦК;

2325 человек найдено.

Кировоградская область

5955 обращений ТЦК;

Сколько нашли — неизвестно. Отдельный учет сведений о таких лицах полицейскими не ведется.

Хмельницкая область

1085 обращений ТЦК;

Сколько из них правоохранителям удалось найти, в этом ГУНП не рассказали.

Также отказались предоставить данные об "уклонистах" в полиции Донецкой, Херсонской, Тернопольской и Черкасской областей. Отказ аргументировали разными причинами: в ответах говорится о том, что запрашиваемая информация является служебной, имеет ограниченный доступ и тому подобное.

Задержание "уклонистов" в Одессе Фото: пресс-служба СБУ

Реальное количество лиц, уклоняющихся от мобилизации, может отличаться от данных, предоставленных в ГУНП, поскольку военкомы могли еще не передать все данные правоохранителям.

Напомним, ранее Фокус писал о том, кому из мужчин не надо ходить в ТЦК и обновлять данные А также о тех, кого, согласно новому закону об усилении мобилизации, должны исключить с учета.