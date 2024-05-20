20 тысяч доставлено в ТЦК: в военкоматах посчитали, сколько мужчин уклоняются от призыва
Национальная полиция получила от территориальных центров комплектования информацию о 94,5 тыс. человек, которые не посещают ТЦК для обновления данных и прохождения медкомиссии. "Рекорд" установила Днепропетровская область.
До и после принятия закона о мобилизации в росСМИ сообщали, что в Украине едва ли не миллионы тех, кто уклоняется от явки в ТЦК, или как их прозвали — "уклонистов". Но реальное количество оказалось гораздо меньше. Obozrevatel направил информационные запросы во все областные главки полиции и уже получил большинство ответов.
Рекорд по активности военкоматов поставила Днепропетровская область. За четыре месяца 2024 года в подразделения полиции региона поступило 38 282 обращения из территориальных центров комплектации и социальной поддержки с данными тех украинцев, которые уклоняются от явки (службы). Из них уже найдено и доставлено в ТЦК — 5511 человек.
А вот в Одесской области на запрос решили не отвечать комплексно и передали запрос территориальным подразделениям. В городе Подольск сообщили о 255 обращений от ТЦК и о том, что 127 человек правоохранители уже разыскали. В Болградском районном отделе полиции предоставить информацию отказались, сославшись на то, что она служебная.
Еще несколько ГУНП не ответили на информационный запрос журналистов. Это Главные управления Нацполиции Сумской, Киевской, Закарпатской и Львовской областей. Правоохранители прифронтовой Запорожской области (часть которой оккупирована) пообещали предоставить информацию в ближайшее время.
Так, на сегодня уже есть данные, что военкомы передали полиции информацию о 94 526 "уклонистах". Из них 20 031 был найден полицией и доставлен в ТЦК.
Что известно о других областях Украины:
Черниговская область
- 9115 обращений ТЦК;
- 1429 человек найдено.
Харьковская область
- 4664 обращения ТЦК;
- 1954 человека найдено.
Ивано-Франковская область
- 2328 обращений ТЦК;
- 1814 человек найдено.
Житомирская область
- 8289 обращений ТЦК;
- 2452 человека найдено.
Полтавская область
- 7433 обращения ТЦК;
- 2591 человек найден.
Ровенская область
- 9832 обращения ТЦК;
- 1828 человек найдено.
Винницкая область
- 7288 обращений ТЦК;
- 2325 человек найдено.
Кировоградская область
- 5955 обращений ТЦК;
- Сколько нашли — неизвестно. Отдельный учет сведений о таких лицах полицейскими не ведется.
Хмельницкая область
- 1085 обращений ТЦК;
- Сколько из них правоохранителям удалось найти, в этом ГУНП не рассказали.
Также отказались предоставить данные об "уклонистах" в полиции Донецкой, Херсонской, Тернопольской и Черкасской областей. Отказ аргументировали разными причинами: в ответах говорится о том, что запрашиваемая информация является служебной, имеет ограниченный доступ и тому подобное.
Реальное количество лиц, уклоняющихся от мобилизации, может отличаться от данных, предоставленных в ГУНП, поскольку военкомы могли еще не передать все данные правоохранителям.
Напомним, ранее Фокус писал о том, кому из мужчин не надо ходить в ТЦК и обновлять данные А также о тех, кого, согласно новому закону об усилении мобилизации, должны исключить с учета.