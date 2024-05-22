Компанию SHERIFF атакуют: правоохранители устанавливают ответственных, — СМИ

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Группа компаний SHERIFF, специализирующаяся на услугах частной охраны, стала жертвой скоординированной атаки. В настоящее время правоохранители устанавливают цепь ответственных. Об этом для издания Телеграф пишет Дмитрий Стрижов, передает УНИАН.

История атаки на SHERIFF началась после победы одной из компаний группы на торгах в системе Prozorro – компания выиграла лот по предоставлению услуг охраны одному из госпредприятий, предложив самую низкую цену. Ранее услуги по охране для госпредприятия, без конкуренции, оказывала компания "ВЕНБЕСТ-Охрана".

В феврале на компанию SHERIFF вышло "расследование" ОО "Национальная Когорта" бывшего работника МВД Сергея Владыко, который также является владельцем двух охранных фирм. После этого нардеп-мажоритарщик от "Слуги народа" Николай Галушко направил серию обращений в правоохранительные органы, после чего на компанию в структуре SHERIFF открыли 5 уголовных производств – от Бюро экономической безопасности, от Государственного бюро расследований и от нацполиции.

Нардеп Галушко тоже в прошлом работал в структурах Министерства внутренних дел, а также владел охранной компанией Галид. 2023 г. эта компания объединилась с "ВЕНБЕСТ" предпринимателя и тоже бывшего "милиционера" Георгия Тупчия, который был конкурентом SHERIFF на торгах.

Основатель группы компании SHERIFF Дмитрий Стрижовуверяет, что он и его коллеги будут устанавливать ответственных и будут добиваться наказания: "В настоящее время SHERIFF вместе с юристами и правоохранителями устанавливает ответственных за выполнение этого "наезда" на бизнес. Мы подчеркиваем, что готовы предоставлять любую информацию, которая может заинтересовать медиа и которая может быть предоставлена ​​без нарушения тайны следствия. Для нас важно не просто защититься от этих варварских действий, но и наказать всех, кто не понимает, как строить отношения бизнеса с государством цивилизованно".