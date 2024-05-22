Компанію SHERIFF атакують: правоохоронці встановлюють відповідальних, — ЗМІ

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Група компаній SHERIFF, що спеціалізується на послугах приватної охорони, стала жертвою скоординованої атаки. Наразі правоохоронці встановлюють ланцюг відповідальних. Про це для видання Телеграф пише Дмитро Стрижов, передає УНІАН.

Історія атаки на SHERIFF почалася після перемоги однієї з компаній групи на торгах у системі Prozorro — компанія виграла лот із надання послуг охорони одному з держпідприємств, запропонувавши найнижчу ціну. Раніше послуги з охорони для держпідприємства, без конкуренції, надавала компанія "ВЕНБЕСТ-Охорона".

У лютому на компанію SHERIFF вийшло "розслідування" ГО "Національна Когорта" колишнього працівника МВС Сергія Владика, який також є власником двох охоронних фірм. Після цього нардеп-мажоритарник від "Слуги народу" Микола Галушко направив серію звернень до правоохоронних органів, після чого на компанію в структурі SHERIFF відкрили 5 кримінальних проваджень — від Бюро економічної безпеки, від Державного бюро розслідувань і від нацполіції.

Нардеп Галушко теж у минулому працював у структурах Міністерства внутрішніх справ, а також володів охоронною компанією Галід. 2023 року ця компанія об'єдналася з "ВЕНБЕСТ" підприємця і теж колишнього "міліціонера" Георгія Тупчія, який був конкурентом SHERIFF на торгах.

Засновник групи компанії SHERIFF Дмитро Стрижовупевняє, що він і його колеги встановлюватимуть відповідальних і домагатимуться покарання: "Наразі SHERIFF разом із юристами та правоохоронцями встановлює відповідальних за виконання цього "наїзду" на бізнес. Ми наголошуємо, що готові надавати будь-яку інформацію, яка може зацікавити медіа і яка може бути надана без порушення таємниці слідства. Для нас важливо не просто захиститися від цих варварських дій, а й покарати всіх, хто не розуміє, як будувати відносини бізнесу з державою цивілізовано".