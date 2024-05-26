В Ужгороде чиновник сбил велосипедиста и скрылся, — журналист

ДТП произошло еще 24 мая. И неизвестно, был ли задержан водитель.

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В Ужгороде водитель за рулем автомобиля, который зарегистрирован на Демьянчука Ивана Васильевича, фигурирующего в СМИ, как "Руководитель офиса реформ на Закарпатье", сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает местный журналист Виталий Глагола.

Момент ДТП попал на камеру наблюдения. Видно, что белый автомобиль Toyota Rav4, зарегистрированный на Демьянчука, как отмечает журналист, ехал на красный сигнал светофора по улице Мытной. И сбил велосипедиста, который выехал на перекресток на зеленый сигнал.

Момент ДТП попал на камеру наблюдения

На видео видно, как парень падает с велосипеда на землю, потом подниматься и становится перед машиной. Водитель его объезжает и уезжает.

Авто зарегистрировано на Демьянчука Ивана Васильевича, 1981 года рождения.

"Именно этот человек фигурирует в СМИ, как "Руководитель офиса реформ на Закарпатье" в 2018 году. Какую должность он занимает в настоящее время — установить пока не удалось", — отмечает журналист.

На сайте Нацполиции Закарпатской области сообщений об инциденте — нет. О состоянии сбитого велосипедиста ничего не известно.

Напомним, 26 апреля в городе Бровары Киевской области произошло ДТП с участием местного депутата. Речь идет о главе Броварской районной государственной администрации (РГА) Владимире Майбоженко, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В аварии пострадали четыре человека.