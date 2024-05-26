В Ужгороді чиновник збив велосипедиста та втік, — журналіст

ДТП сталась ще 24 травня. І невідомо, чи було затримано водія.

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В Ужгороді водій за кермом автомобіля, який зареєстрований на Демʼянчука Івана Васильовича, що фігурує у ЗМІ як "Керівник офісу реформ на Закарпатті", збив велосипедиста та втік з місця події. Про це повідомляє місцевий журналіст Віталій Глагола.

Момент ДТП потрапив на камеру спостереження. Видно, що білий автомобіль Toyota Rav4, зареєстрований на Демʼянчука, як зазначає журналіст, їхав на червоний сигнал світлофора по вулиці Митній. І збив велосипедиста, який виїхав на перехрестя на зелений сигнал.

Момент ДТП потрапив на камеру спостереження

На відео видно, як хлопець падає з велосипеда на землю, потім підіймається та стає перед машиною. Водій його об'їжджає та їде геть.

Авто зареєстроване на Демʼянчука Івана Васильовича, 1981 року народження.

"Саме цей чоловік фігурує у ЗМІ як "Керівник офісу реформ на Закарпатті" у 2018 році. Яку посаду він займає на цей час — встановити поки не вдалось", — зазначає журналіст.

На сайті Нацполіції Закарпатської області повідомлень про інцидент немає. Про стан збитого велосипедиста нічого не відомо.

Нагадаємо, 26 квітня у місті Бровари Київської області сталася ДТП за участю місцевого депутата. Йдеться про голову Броварської районної державної адміністрації (РДА) Володимира Майбоженка, який перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. У аварії постраждали четверо людей.