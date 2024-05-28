Летнее тепло и грозовые дожди: синоптики рассказали о погоде в Украине 29 мая (карта)

По данным Украинского гидрометцентра, в большинстве регионов Украины 29 мая будет переменная облачность, ожидаются кратковременные грозовые дожди.

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Погода в Украине 29 мая будет облачной с прояснениями. На юге страны, на Прикарпатье и в Винницкой области ночью ожидаются кратковременные дожди, местами в сопровождении гроз. В дневные часы дожди охватят большую часть Украины, за исключением севера. Об этом информирует Укргидрометцентр.

Ветер будет юго-восточного направления, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью — +12...+17 °C, в западных областях — +9...+14 °C;

днем — +23...+28 °C, на юге, юго-западе и Кировоградщине — +19...+24 °C, на высокогорье Карпат — +13...+18 °C.

Карта погоды на 29 мая

Украинцев предупредили об опасных гидрологических явлениях

По данным синоптиков Гидрометцентра, в Украине ожидаются опасные гидрологические явления. Так, в период с 28 по 31 мая предполагается снижение уровней воды на Верхнем Днепре (в пределах страны) и Десне с последующим уменьшением слоя затопления пойм и превышение опасных отметок нарушения транспортного сообщения с рядом приречных сел в Черниговском, Новгород-Северском, Нежинском, Корюковском районах Черниговской области (І уровень опасности — желтый).

"Из-за опустошения Каховского водохранилища и вхождения р. Днепр в старое естественное русло, уровни воды значительно ниже отметки водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый)", — добавили в сообщении.

Метеорологические предупреждения

Напомним, ранее синоптики сообщали, что с 27 до 31 мая на всей территории Украины будет наблюдаться преимущественно теплая и даже жаркая погода.

Кроме того, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух дала прогноз погоды в Украине на лето 2024 года, объяснив, нужно ли готовиться к сильной жаре.