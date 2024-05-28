Літнє тепло і грозові дощі: синоптики розповіли про погоду в Україні 29 травня (карта)

За даними Українського гідрометцентру, у більшості регіонів України 29 травня буде мінлива хмарність, очікуються короткочасні грозові дощі.

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Погода в Україні 29 травня буде хмарною з проясненням. На півдні країни, на Прикарпатті та на Вінниччині вночі очікуються короткочасні дощі, місцями у супроводі гроз. У денні години дощі охоплять більшу частину України, за винятком півночі. Про це інформує Укргідрометцентр.

Вітер буде південно-східного напрямку, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі — +12…+17 °C, у західних областях — +9…+14 °C;

вдень — +23…+28 °C, на півдні, південному заході та Кіровоградщині —+19…+24 °C, на високогір'ї Карпат — +13…+18 °C.

Карта погоди на 29 травня

Українців попередили про небезпечні гідрологічні явища

За даними синоптиків Гідрометцентру, в Україні очікуються небезпечні гідрологічні явища. Так, в період з 28 по 31 травня передбачається зниження рівнів води на Верхньому Дніпрі (в межах країни) та Десні з подальшим зменшенням шару затоплення заплав та перевищення небезпечних відміток порушення транспортного сполучення з рядом прирічкових сіл у Чернігівському, Новгород-Сіверському, Ніжинському, Корюківському районах Чернігівської області (І рівень небезпеки — жовтий).

"Через спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий)", — додали у повідомленні.

Метеорологічні попередження

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що з 27 до 31 травня на всій території України спостерігатиметься переважно тепла і навіть спекотна погода.

Крім того, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух дала прогноз погоди в Україні на літо 2024 року, пояснивши, чи потрібно готуватися до сильної спеки.