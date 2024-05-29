Убийство подростка на фуникулере: следствие завершено, дело передали в суд, — ОГП

Подозреваемый в убийстве подростка находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Сотрудника Управления государственной охраны, который 7 апреля 2024 года нанес смертельные удары подростку на киевском фуникулере, будут судить за убийство. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны Украины по факту совершения умышленного убийства из хулиганских побуждений (п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 7 апреля 2024 года на верхней станции столичного фуникулера работник правоохранительного органа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с группой подростков.

"После выхода из вагона, дождавшись несовершеннолетнего, подозреваемый из хулиганских побуждений толкнул его. В результате падения потерпевший разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи, от которого скончался до приезда врачей", — отметили в Офисе генпрокурора.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Максимальное наказание по инкриминируемой подозреваемому статье предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Убитый подросток в киевском фуникулере Фото: ОГПУ

Напомним, 8 мая советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян сообщила, что в деле убийства подростка на киевском фуникулере состоялась переквалификация статьи уголовного кодекса.

29 апреля в эфире показали видео с места событий, на которое попал момент нападения. Друзья погибшего подростка рассказали, что в вагоне подозреваемый расспрашивал их о готовности защищать Украину и после совершенного угрожал другим.