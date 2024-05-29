Вбивство підлітка на фунікулері: слідство завершено, справу передали до суду, — ОГП

Підозрюваний у вбивстві підлітка перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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Співробітника Управління державної охорони, який 7 квітня 2024 року завдав смертельних ударів підлітку на київському фунікулері, судитимуть за вбивство. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони України за фактом вчинення умисного вбивства з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України)", — йдеться у повдіомленні.

Слідство встановило, що 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера працівник правоохоронного органу, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт з групою підлітків.

"Після виходу з вагону, дочекавшись неповнолітнього, підозрюваний з хуліганських мотивів штовхнув його. Внаслідок падіння потерпілий розбив головою скло та отримав смертельний поріз шиї, від якого помер до приїзду лікарів", — зазначили в Офісі генпрокурора.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Максимальне покарання за інкримінованою підозрюваному статтею передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Вбитий підліток у київському фунікулері Фото: ОГПУ

Нагадаємо, 8 травня радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян повідомила, що у справі вбивства підлітка на київському фунікулері відбулася перекваліфікація статті кримінального кодексу.

29 квітня в ефірі показали відео з місця подій, на яке потрапив момент нападу. Друзі загиблого підлітка розповіли, що у вагоні підозрюваний розпитував їх про готовність захищати Україну та після скоєного погрожував іншим.