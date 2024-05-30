Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина

Предпринимательница Марина Тендитная передала бус для ВСУ

Related video

Автопарк Третьей штурмовой бригады пополнился бусом, который передала бойцам певица Mary Ten. Эту информацию подтвердили бойцы 3-й ОШБр.

Бус уже отправили в зону выполнения боевых задач. Перед тем он прошел этапы техосмотра, ремонта и покраски.

Бойцы бригады поблагодарили певицу за предоставленную машину.

Марина Тендитная — украинская предпринимательница, криптоинвестор и певица, известная под псевдонимом Mary Ten. С начала полномасштабного вторжения она регулярно поддерживает Вооруженные Силы Украины и помогает украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Третья штурмовая бригада была сформирована в 2022 году. Ее костяком стали ветераны ОЗСП "Азов" и представители Азовского движения. Бойцы бригады героически проявили себя в боях за Бахмут в 2023 году и за Авдеевку в феврале 2024 года. Видеозапись бойцов можно посмотреть по ссылке.