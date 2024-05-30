Предпринимательница Марина Тендитная передала бус для ВСУ

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Автопарк Третьей штурмовой бригады пополнился бусом, который передала бойцам певица Mary Ten. Эту информацию подтвердили бойцы 3-й ОШБр.

Бус уже отправили в зону выполнения боевых задач. Перед тем он прошел этапы техосмотра, ремонта и покраски.

Бойцы бригады поблагодарили певицу за предоставленную машину.

Марина Тендитная — украинская предпринимательница, криптоинвестор и певица, известная под псевдонимом Mary Ten. С начала полномасштабного вторжения она регулярно поддерживает Вооруженные Силы Украины и помогает украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Третья штурмовая бригада была сформирована в 2022 году. Ее костяком стали ветераны ОЗСП "Азов" и представители Азовского движения. Бойцы бригады героически проявили себя в боях за Бахмут в 2023 году и за Авдеевку в феврале 2024 года. Видеозапись бойцов можно посмотреть по ссылке.