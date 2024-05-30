Підприємиця Марина Тендітна передала бус для ЗСУ

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Автопарк Третьої штурмової бригади поповнився бусом, який передала бійцям співачка Mary Ten. Цю інформацію підтвердили бійці 3-ї ОШБр.

Бус вже відправили в зону виконання бойових завдань. Перед тим він пройшов етапи техогляду, ремонту та фарбування.

Бійці бригади подякували співачці за надану машину.

Марина Тендітна – українська підприємиця, криптоінвесторка та співачка, відома під псевдонімом Mary Ten. Від початку повномасштабного вторгнення вона регулярно підтримує Збройні Сили України та допомагає українцям, що постраждали від російської агресії.

Третя штурмова бригада була сформована у 2022 році. Її кістяком стали ветерани ОЗСП "Азов" та представники Азовського руху. Бійці бригади героїчно проявили себе в боях за Бахмут у 2023 році та за Авдіївку в лютому 2024 року. Відеозапис бійців можна подитився за посиланням.