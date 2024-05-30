Argentem Creek Partners замечен в связях с российским бизнесом, — СМИ

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Украинские и иностранные СМИ подробно исследовали бизнес-модель и актуальные кейсы известной американской компании Argentem Creek Partners (АСР). Журналисты рассказывают, что в ACP финансируют компании и страны, которые находятся в финансовых трудностях, и вкладывают средства в проекты с высоким потенциалом прибыли, сообщает "Деловая Столица".

Как рассказывают журналисты, компанию часто обвиняют в недобросовестных действиях против своих контрагентов по всему миру. В частности, контрагенты Argentem Creek Partners заявляли, что помимо агрессивной черной медийной кампании против оппонентов, АСР может привлекать для достижения своих результатов местных чиновников и политических деятелей.

Также ACP обвиняют, в том что она действует примерно по одной и той же формуле: внеплановое требование взыскания долга при кризисной ситуации — агрессивная медийная кампания против должника — судебный процесс — передача активов должника заинтересованной третьей стороне, передает издание.

Против АСР по всему миру судились целая страна — Казахстан, огромный индонезийский добытчик угля Berau Coal Energy, бразильский производитель сахара GVO и другие, рассказывают журналисты Деловой Столицы.

Argentem Creek Partners уже более 10 лет работает с украинскими компаниями, поскольку отечественный высокорискованный рынок соответствует бизнес-модели фонда. С 2013 года кредитор требовал погасить долг у металлургической компании Іnterpipe, которая принадлежит Виктору Пинчуку. С 2014 АСР требовала погасить долг у украинского металлургического гиганта "Метинвест" Рината Ахметова, сообщает ДС.

С конца 2022 года инвестиционный фонд имеет корпоративный конфликт с украинским аграрным холдингом GNT Group. АСР обвиняет аграриев в нарушении кредитной договоренности, а украинские бизнесмены заявляют о желании фонда осуществить рейдерский захват одесского зернового терминала. После начала полномасштабного вторжения украинскому аграрному холдингу за сутки было сообщено о необходимости досрочного погашения кредита, после чего началась агрессивная медийная кампания и судебный процесс.

Как отметил региональный партнер Argentem Creek Partners Джон Паттон, фонд получил поддержку от украинской власти и представителей прокуратуры в вопросе одесского зернового терминала, рассказывают журналисты. Что имел в виду иностранный бизнесмен, остается вопросом.

В апреле 2024 года АСР обвинили в попытке рейдерского захвата активов GNT Group. Для этого, пишут СМИ, компания привлекла грузино-молдавского олигарха с российским паспортом Важа Джаши, который, по данным журналистов, имеет тесные связи с российскими и грузинскими преступными группировками, передает издание.

Argentem Creek Partners, несмотря на огромную помощь американского народа Украине в войне с РФ, тесно сотрудничает с российским бизнесом. С 2022 года компания имеет совместный проект с ACG Mining Limited (компания по консультированию и инвестициям в добывающей отрасли) — это компания ACG Acquisition Company Limited. ACG Mining Limited управляется Артемом Волынцом, бывшим топ-менеджером российского алюминиевого гиганта "Русал", принадлежащего Олегу Дерипаске (под санкциями США с 2018 года из-за российского вторжения в Украину), рассказывают журналисты Деловой Столицы.

В 2024 году Argentem Creek Partners предоставил венчурный кредит в размере $20 млн филиппинской финтех-компании Salmon, соучредителями которой являются российские бизнесмены Павел Федоров и Георгий Чесаков. Первого журналисты называют "правой рукой" одиозного российского топ-менеджера Игоря Сечина, который работал вице-президентом горнодобывающего гиганта "Норильский никель" и вице-президентом "Роснефти", нефтяной компании, которая на 70% принадлежит России. Второй, отмечают в сети, строил всю свою карьеру в Tinkoff Group, основной актив которой — Тинькофф Банк — в начале 2023 года был включен в десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России, сообщает ДС.