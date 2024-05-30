Argentem Creek Partners помічений у зв'язках з російським бізнесом, — ЗМІ

Related video

Українські та іноземні ЗМІ детально дослідили бізнес-модель та актуальні кейси відомої американської компанії Argentem Creek Partners (АСР). Журналісти розповідають, що у ACP фінансують компанії та країни, які перебувають у фінансових труднощах, і вкладають кошти у проєкти з високим потенціалом прибутку, повідомляє "Ділова Столиця".

Як розповідають журналісти, компанію часто звинувачують у недобросовісних діях проти своїх контрагентів по всьому світу. Зокрема, контрагенти Argentem Creek Partners заявляли, що крім агресивної чорної медійної кампанії проти опонентів, АСР може залучати для досягнення своїх результатів місцевих чиновників та політичних діячів.

Також ACP звинувачують, у тому що вона діє приблизно за однією і тією самою формулою: позапланова вимога стягнення боргу при кризовій ситуації – агресивна медійна кампанія проти боржника – судовий процес – передача активів боржника зацікавленій третій стороні, передає видання.

Проти АСР по всьому світу судилися ціла країна — Казахстан, величезний індонезійський видобувач вугілля Berau Coal Energy, бразильський виробник цукру GVO та інші, розповідають журналісти Ділової Столиці.

Argentem Creek Partners вже понад 10 років працює з українськими компаніями, оскільки вітчизняний високоризикований ринок відповідає бізнес-моделі фонду. З 2013 року кредитор вимагав погасити борг у металургійної компанії Іnterpipe, яка належить Віктору Пінчуку. З 2014 АСР вимагала погасити борг у українського металургійного гіганта "Метінвест" Ріната Ахметова, повідомляє ДС.

З кінця 2022 року інвестиційний фонд має корпоративний конфлікт з українським аграрним холдингом GNT Group. АСР звинувачує аграріїв у порушенні кредитної домовленості, натомість українські бізнесмени заявляють про бажання фонду здійснити рейдерське захоплення одеського зернового терміналу. Після початку повномасштабного вторгнення українському аграрному холдингу за добу було повідомлено про необхідність дострокового погашення кредиту, після чого почалась агресивна медійна кампанія та судовий процес.

Як зазначив регіональний партнер Argentem Creek Partners Джон Паттон, фонд отримав підтримку від української влади та представників прокуратури у питанні одеського зернового терміналу, розповідають журналісти. Що мав на увазі іноземний бізнесмен, залишається питанням.

У квітні 2024 року АСР звинуватили у спробі рейдерського захоплення активів GNT Group. Для цього, пишуть ЗМІ, компанія залучила грузино-молдавського олігарха з російським паспортом Важа Джаші, який, за даними журналістів, має тісні зв’язки з російськими та грузинськими злочинними угрупуваннями, передає видання.

Argentem Creek Partners, не дивлячись на величезну допомогу американського народу Україні у війні з РФ, тісно співпрацює з російським бізнесом. З 2022 року компанія має спільний проєкт з ACG Mining Limited (компанія по консультуванню та інвестиціям у видобувній галузі) – це компанія ACG Acquisition Company Limited. ACG Mining Limited управляється Артемом Волинцем, колишнім топменеджером російського алюмінієвого гіганта "Русал", що належить Олегу Дерипасці (під санкціями США з 2018 року через російське вторгнення в Україну), розповідають журналісти Ділової Столиці.

В 2024 році Argentem Creek Partners надав венчурний кредит у розмірі $20 млн філіппінській фінтех-компанії Salmon, співзасновниками якої є російські бізнесмени Павло Федоров та Георгій Чесаков. Першого журналісти називають "правою рукою" одіозного російського топменеджера Ігоря Сєчіна, який працював віцепрезидентом гірничодобувного гіганта "Норильський нікель" та віцепрезидентом "Роснєфті", нафтової компанії, яка на 70% належить Росії. Другий, зазначають у мережі, будував усю свою кар'єру у Tinkoff Group, основний актив якої – Тінькофф Банк – на початку 2023 року був включений до десятого пакета санкцій Євросоюзу щодо Росії, повідомляє ДС.