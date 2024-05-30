Эксперт рассказала, какие есть виды криптокошельков и как выбрать, где хранить монеты

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Криптовалюта сейчас является одним из самых популярных способов хранения накопленных средств. О том, как лучше хранить крипту и в чем разница между "горячими" и "холодными" кошельками рассказала соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Сопсогԁ Fintech Solutions Елена Соседка рассказала о преимуществах и недостатках "холодных" и "горячих" кошельков, передает УНН.

По ее словам, "горячие" кошельки — это те, которые всегда подключены к Интернету (Coinbase, Blockchain.info, Trust Wallet, Exodus). Они удобны для ежедневных операций, ведь позволяют быстро и легко осуществлять транзакции. Такие кошельки являются идеальным вариантом для трейдеров и тех, кто часто использует криптовалюту в повседневной жизни.

Однако, как отметила эксперт постоянное подключение к Интернету делает их более уязвимыми к хакерам и вирусам.

"Холодные" криптокошельки наоборот же не подключены к Интернету, что делает их не доступными для хакеров (Ledger, Trezor, USB-накопители). Однако такие кошельки менее удобны для оперативных транзакций, а из-за физического хранения их легко тратить или повредить.

"Выбор между "горячим" и "холодным" кошельком зависит от ваших потребностей. Если вы активно торгуете и часто совершаете транзакции, горячий кошелек может быть удобнее. Для долгосрочного хранения крупных сумм, я бы рекомендовала использовать холодный кошелек", — рекомендует Елена Соседка.