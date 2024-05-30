Експерт розповіла, які є види криптогаманців та як обрати, де зберігати монети

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Криптовалюта зараз є одним з найпопулярніших способів зберігання накопичених коштів. Про те, як краще зберігати крипту та у чому різниця між "гарячими" і "холодними" гаманцями розповіла співзасновниця першої в Україні Фінтех-екосистеми Соnсоrԁ Fintech Solutions Олена Сосєдка розповіла про переваги та недоліки "холодних" і "гарячих" гаманців, передає УНН.

За її словами, "гарячі" гаманці – це ті, які завжди підключені до Інтернету (Coinbase, Blockchain.info, Trust Wallet, Exodus). Вони зручні для щоденних операцій, адже дозволяють швидко і легко здійснювати транзакції. Такі гаманці є ідеальним варіантом для трейдерів і тих, хто часто використовує криптовалюту в повсякденному житті.

Проте, як наголосила експерт постійне підключення до Інтернету робить їх більш вразливими до хакерів та вірусів.

"Холодні" криптогаманці навпаки ж не підключені до Інтернету, що робить їх не доступними для хакерів (Ledger, Trezor, USB-накопичувачі). Однак такі гаманці менш зручні для оперативних транзакцій, а через фізичне зберігання їх легко тратити або пошкодити.

"Вибір між "гарячим" і "холодним" гаманцем залежить від ваших потреб. Якщо ви активно торгуєте і часто здійснюєте транзакції, гарячий гаманець може бути зручнішим. Для довгострокового зберігання великих сум, я б рекомендувала використовувати холодний гаманець", — рекомендує Олена Сосєдка.