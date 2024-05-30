Травмировались 16 детей: на Закарпатье оборвался веревочный аттракцион (фото)

На одной из развлекательных локаций в Боздошском парке Ужгорода оборвалась веревочная лестница. Дети упали с полутораметровой высоты.

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В четверг, 30 мая, правоохранители получили сообщение о массовом травмировании детей в Боздошском парке Ужгорода. Об этом информирует отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.

Сотрудники главного управления полиции области и следственно-оперативная группа Ужгородского районного управления полиции установили, что во время прохождения маршрута группой детей веревочного парка, на локации оборвался трос. В результате с высоты ориентировочно 1,5 м дети упали на землю.

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Известно о 16 травмированных. По предварительному осмотру медиков, несовершеннолетние пострадавшие получили телесные повреждения, которые не несут угрозу жизни.

Сейчас, как сообщается, полиция определяется с правовой квалификацией события.

Напомним, недавно в Ужгороде придумали новый способ информирования водителей о нарушении ими правил остановки и парковки. Сообщение о штрафе с 19 апреля начали паковать в специальные зип-пакеты. Красный цвет "упаковки" делает его значительно заметнее. К тому же, таким образом бумажное сообщение о нарушении защищено от непогоды.

Также напомним, что на Закарпатье двое мужчин напали на одного из пограничников и отобрали у него пистолет "Форт 12 Р". Во время бегства нарушители сделали пять выстрелов в сторону охранника границы, но не попали. Злоумышленникам удалось скрыться через государственную границу на участке ОВД "Деловое" — ОИПС "Богдан" с оружием.