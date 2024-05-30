Дела Ferrexpo демонстрируют, почему в Украине пока не произойдет "экономического чуда" по польскому образцу, — эксперт CASE Украина

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Давление правоохранительных органов на предприятия Ferrexpo в Украине в качестве попытки "достать" ее украинского акционера Константина Жеваго демонстрирует, почему не стоит ожидать притока прямых иностранных инвестиций в Украину, считает Владимир Дубровский, старший экономист CASE Украина, главный эксперт группы по вопросам налоговой реформы Экономическо-экспертной платформы. По его мнению, дела Ferrexpo, как и ряда других компаний, объясняют, почему получение Украиной ассоциированного членства с ЕС не повлияло на экономический рост так, как это было в соседней Польше и других странах, где темпы роста ВВП в период получения статуса ассоциированного члена составляли, в среднем, 11% в долларовом измерении в год. Об этом пишет "Цензор.НЕТ".

Эксперт отмечает, что большого притока инвестиций не фиксировалось и до полномасштабного вторжения РФ в Украину. На первом месте среди причин отказа инвестировать в бизнес в Украине был недостаток верховенства права.

"Разрыв между "новыми членами ЕС" и Украиной в этом показателе впечатляющий, и только растет. Между тем, без верховенства права — то есть, системы ограничений на личную власть, которая состоит не только из судов, но и многих других институтов и принципов — невозможна действенная защита прав собственности. А без нее шансы потерять ее от действий рейдеров (часто пользующихся услугами государственных служащих и судей), или потерять значительную часть доходов в пользу вымогателей при погонах даже сейчас вполне сопоставимы с военными рисками вне зоны активных боевых действий", — объясняет Дубровский.

По его словам, давление правоохранительных органов на принадлежащий Полтавский ГОК Ferrexpo осуществляется и из-за того, что силовики осенью 2023 года решили, что отсев, который образуется в технологическом процессе предприятия десятилетиями — это отдельный от полезных ископаемых, и комбинат все годы независимости его "добывал".

"Было зарегистрировано два уголовных дела, начислена астрономическая сумма якобы убытков бюджета — 400 миллионов и 157 млрд грн, директор ГОКа заключен в СИЗО с такой же астрономической суммой залога в 1 млрд грн, а комбинату — арестовано и запрещено использование более 2300 вагонов — весь его парк вагонов предприятия", — объясняет Дубровский механизм давления на Ferrexpo.

Эксперт отмечает, если смотреть на эту историю глазами цивилизованного человека, то юридическое лицо (и Ferrexpo не исключение) является отделенным от акционеров: оно не отвечает за грехи своих совладельцев, и наоборот. По словам аналитика, когда западные инвесторы видят подобное отношение к бизнесу в Украине, они либо выводят активы из государства, либо просто не заходят туда с инвестициями.

"На фоне этого, вопрос "придут ли массовые прямые иностранные инвестиции в Украину так, как они в свое время пришли в страны ЦВЕ и Балтии, а впоследствии — и Балкан" — к сожалению, риторический. Пока Украина не сможет радикально изменить корпоративную культуру правоохранительных и контрольных органов, введя верховенство права, в частности презумпцию невиновности, не на бумаге, а в реальной жизни, нам не стоит ждать повторения "экономического чуда" Польши и других новых членов ЕС", — считает Дубровский и отмечает, что "иностранным акционерам украинских компаний есть что рассказать своим коллегам".

Напомним, по состоянию на май 2024 года прямые убытки ЧАО "Полтавский ГОК" (входит в группу Ferrexpo) из-за запрета использования вагонов достигли 103,3 млн грн.