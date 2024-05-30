Справи Ferrexpo демонструють, чому в Україні поки не станеться "економічного дива" за польським зразком, — експерт CASE Україна

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Тиск правоохоронних органів на підприємства Ferrexpo в Україні в якості спроби "дістати" її українського акціонера Костянтина Жеваго демонструє, чому не варто очікувати притоку прямих іноземних інвестицій в Україну, вважає Володимир Дубровський, старший економіст CASE Україна, головний експерт групи з питань податкової реформи Економічно-експертної платформи. На його думку, справи Ferrexpo, як і низки інших компаній, пояснюють, чому отримання Україною асоційованого членства з ЄС не вплинуло на економічне зростання так, як це було у сусідній Польщі та інших країнах, де темпи росту ВВП у період отримання статусу асоційованого члена становили, в середньому, 11% у доларовому вимірі на рік. Про це пише "Цензор.НЕТ".

Експерт зазначає, що великого притоку інвестицій не фіксувалося й до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На першому місці серед причин відмови інвестувати в бізнес в Україні був брак верховенства права.

"Розрив між "новими членами ЄС" та Україною у цьому показнику вражаючий, і тільки зростає. Між тим, без верховенства права – тобто, системи обмежень на особисту владу, яка складається не тільки з судів, але й багатьох інших інститутів та принципів – неможливий дієвий захист прав власності. А без нього шанси втратити її від дій рейдерів (що часто користуються послугами державних службовців та суддів), або втратити значну частину доходів на користь здирників при погонах навіть зараз цілком співставні з військовими ризиками поза зоною активних бойових дій", – пояснює Дубровський.

За його словами, тиск правоохоронних органів на Полтавський ГЗК, що належить, Ferrexpo здійснюється і через те, що силовики восени 2023 року вирішили, що відсів, який утворюється в технологічному процесі підприємства десятиліттями – це окремий від корисних копалин, і комбінат усі роки незалежності його "видобував".

"Було зареєстровано дві кримінальні справи, нараховано астрономічну суму ніби то збитків бюджету – 400 мільйонів і 157 млрд грн, директора ГЗК ув’язнено до СІЗО з так само астрономічною сумою застави в 1 млрд грн, а комбінату – заарештовано і заборонено використання понад 2300 вагонів – весь його парк вагонів підприємства", – пояснює Дубровський механізм тиску на Ferrexpo.

Експерт зазначає, якщо дивитися на цю історію очима цивілізованої людини, то юридична особа (і Ferrexpo не виняток) є відокремленою від акціонерів: вона не відповідає за гріхи своїх співвласників, і навпаки. За словами аналітика, коли західні інвестори бачать подібне ставлення до бізнесу в Україні, вони або виводять активи з держави, або просто не заходять туди з інвестиціями.

"На тлі цього, запитання "чи прийдуть масові прямі іноземні інвестиції до України так, як вони свого часу прийшли до країн ЦСЄ та Балтії, а згодом – і Балкан" – на жаль, риторичне. Допоки Україна не спроможеться радикально змінити корпоративну культуру правоохоронних та контрольних органів, запровадивши верховенство права, зокрема презумпцію невинуватості, не на папері, а в реальному житті, нам годі чекати на повторення "економічного дива" Польщі та інших нових членів ЄС", – вважає Дубровський та зазначає, що "іноземним акціонерам українських компаній є багато чого розповісти своїм колегам".

Нагадаємо, станом на травень 2024 року прямі збитки ПрАТ "Полтавський ГЗК" (входить до групи Ferrexpo) через заборону використання вагонів сягнули 103,3 млн грн.