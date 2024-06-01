"Почти Африка": в июне украинцев ждет аномальная жара до +35

Руководительница отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко утверждает, что прохладного июня не будет, ведь из пяти предыдущих месяцев текущего года четыре месяца оказались теплее нормы.

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Июнь 2024 года окажется среднестатистическим, но теплее, чем в прошлом году. Среднемесячные показатели температуры воздуха ожидаются в пределах 19-23 градуса тепла, в горных районах +16-19, что на 1,5-2 градуса превышает месячную норму и на 4-6 градусов теплее, чем в мае. Об этом идет речь в сообщении Украинского гидрометцентра.

Синоптики, ссылаясь на данные многолетних наблюдений, утверждают, что абсолютный минимальный показатель температуры воздуха в июне составляет 1 градус тепла, однако в горных районах, Волынской, Ровенской, северных, северо-восточных и Днепропетровской областях местами было зафиксировано от 0,3 до 3,4 градусов мороза, на высокогорье Карпат до -5 градусов. Абсолютный максимум температуры — 38 градусов тепла, в Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях местами +39,8 градусов, в горных районах +25-33.

Что касается месячной нормы осадков, то в июне она прогнозируется в пределах 49-90 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье и Закарпатье 117-171 мм. Это равно норме июня и превышает показатель мая.

Погода в июне — прогноз Укргидрометцентра

В комментарии ТСН руководительница отдела агрометеорологии Укргидрометцентра кандидат географических наук Татьяна Адаменко сообщила, что, по имеющимся данным, на прохладный июнь не стоит рассчитывать, поскольку из пяти предыдущих месяцев текущего года четыре месяца оказались теплее нормы. По ее словам, аномальным стал только май: температура ниже нормы, почти полное отсутствие осадков и заморозки, такого мая не было последние 30 лет.

"Июнь начнется комфортной теплой погодой с кратковременными дождями по всей территории, однако на Левобережье их будет мало на фоне значительно более высоких, чем в мае, температур воздуха", — заверила Адаменко. Она добавила, что на юге, в центре и на востоке страны во второй пятидневке днем температура составит +30-33 градуса, в западных и северных областях +27-29 градусов. Однако для июня нормой является неустойчивый характер погоды, не стоит исключать похолодание, поскольку поздние заморозки были даже 20 июня".

Татьяна Адаменко добавила, что в июне увеличивается активность грозовых процессов, часто можно наблюдать град и шквалы. Данные метеонаблюдений свидетельствуют о том, что количество дождливых дней в южных и восточных областях составляет 5-11, на остальной территории — 10-15, в Карпатах — до 19 дней.

Прогноз погоды на июнь от метеорологических сайтов

Если проанализировать прогноз погодных сайтов, можно сделать вывод что июнь в Украине ожидается теплым и дождливым. При этом в среднем более половины дней может понадобиться зонт или дождевик. В то же время чем дальше на юг и восток, тем меньше будет осадков и тем сильнее жара.

Запад

В западных областях июнь начнется дождями, на Закарпатье — ливнями. Такие погодные условия продержатся неделю. К тому же на Тернопольщине и Хмельнитчине будут греметь грозы, а Буковина наиболее существенно почувствует разгул стихии. Далее погода улучшится, однако дней без осадков прогнозируется через два на третью. Впрочем, небольшие дождики уменьшат сильную жару, в целом в регионе во второй и третьей декадах будет преобладать комфортная погода: днем +22-27 градусов, ночью + 12-16.

Север

В северных областях жара ожидается с первых дней июня. Несколько прохладнее будет на Волыни, Ривненщине и Житомирщине, потому что там ожидаются значительные дожди с грозами. Они не позволят дневной температуре повыситься более +25-26 градусов. А вот в остальных областях осадков будет заметно меньше, а температура — выше, до +28-29 градусов днем и до +15-18 ночью. Но с 9-10 числа северо-восточные ветры принесут прохладу, температура днем снизится до +20-24 градусов, в третьей декаде повысится до 22-26. На Волыни прогнозируются сильные дожди, в остальных областях — умеренные. Кратковременные осадки возможны везде почти ежедневно весь июнь, поэтому зонтик лучше держать под рукой.

Центр

Жаркая и без существенных осадков погода ожидается в центре Украины\. Только в Винницкой области почти вся половина месяца будет грозовой и дождливой, особенно 9-10 июня, в эти дни область накроют сильные ливни. Благодаря им температура постепенно снизится с +27-29 градусов до +22-24 днем и до +16-18 ночью и удержится до конца месяца. А ливни сменятся дождиками, которые будут моросить то тут, то там почти каждый день. В других областях будет намного жарче, а дождей намного меньше. Самая жаркая погода ожидается на Днепропетровщине: почти весь месяц днем +28-32 градуса, ночью +19-21. Настоящих дождей здесь выпадет мало, всего четыре-пять дней в середине месяца, еще иногда будет моросить.

Восток

На востоке страны июнь начнется крайне жарко, температура воздуха днем будет превышать +30, а на Луганщине она достигнет +34-35 градусов. Небольшие дожди не будут иметь существенного влияния на жару, лишь в отдельные дни они будут значительными, тогда температура ненадолго снизится до +24-25. Однако почти весь месяц будет преобладать жара, температура днем +26-28 градусов, ночью +19-21. На 2-3 градуса прохладнее будет на Харьковщине благодаря тому, что здесь чаще всего будут идти дожди.

Юг

Интернет-синоптики прогнозируют жителям юга Украины "почти Африку". В регионе в течение первой половины месяца не будет осадков, за исключением Херсонщины и Николаевщины, здесь с 7 по 10 число местами возможны небольшие дожди. И температура воздуха будет соответствующей: днем +28-33 градуса, ночью +22-24. После 15 июня заметно дождливо будет на Одесщине и Николаевщине, в остальных областях дожди будут несущественными, но благодаря им во второй половине месяца дневная температура упадет до +26-28 градусов, ночная до +19-20.

Напомним, что, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украине в начале июня предполагается жаркая погода. Местами ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Также известно, что 27 мая мощный торнадо накрыл сразу четыре американских штата, что поставило под угрозу жизни 120 миллионов человек.