Столбики термометров будут "хекать": в Украине ожидается жара до +30°C

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На начало июня в Украине ожидается жаркая погода. Столбики термометра местами достигнут +30 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Июнь начнется в Украине жарой. Температура воздуха в восточных областях составит завтра +26+31 градус. В большинстве областей в течение дня +25+29 градусов, только в западных областях будет свежее, +22+25 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада, будет умеренным, в западных областях возможны более сильные порывы, до 15 метров в секунду", — проинформировала она.

По прогнозу Наталки Диденко, 1 июня в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами в западных областях, на севере Украины, в Винницкой области и местами в Черкасской области. На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода.

Погода 1 июня в Киеве 1 июня в Киеве

По прогнозам синоптиков, в Киеве лето начнется жарой.

"В течение дня столбики термометров, хекая, добегут в столице до +29 градусов. Такой жаркий воздух, столкнувшись на высоте со значительно более холодным, может не удержаться от контраста, и пролиться дождиком — хорошим ливнем с грозой или небольшим "прибить пыль" — это уже какая встреча в тех высотах получится", — проинформировала Наталья Диденко.

Погода в Украине 1 июня

Синоптик отметила, что дефицит влаги и высокая пожарная опасность, будут наблюдаться на юге и востоке Украины, а также сухая погода охватит значительную часть центральных областей, кроме Винницкой области.

Наибольшая вероятность периодических дождей — запад и север Украины.

"Жителям запада и севера было бы хорошо запастись таким маленьким зонтом, чтобы все время носить его с собой — и не трудно, и все же немного не даст промочить голову и плечи", — написала Наталка Диденко.

Напомним, что по словам синоптика Натальи Диденко, в большей части регионов до конца этой недели пройдут осадки, которые будут сопровождаться грозами. Жителям столицы стоит не забыть взять с собой зонтики.